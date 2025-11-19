Παράταση χρονοδιαγράμματος στο οδικό ΣΔΙΤ «Καλαμάτα – Μεθώνη» – Έρχονται αποζημιώσεις στον ανάδοχο (Aktor)

Παράταση 450 ημερών για την ολοκλήρωση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος-Μεθώνη, με ΣΔΙΤ». Αποδέχεται καταβολή αποζημίωσης σε AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις το υπ. Υποδομών. Γιατί καθυστερεί το έργο.

Καθυστερήσεις 15 μηνών διαφαίνονται στον ορίζοντα για την ολοκλήρωση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος-Μεθώνη, με Σ.Δ.Ι.Τ.», ενώ, παράλληλα, «στρώνεται χαλί» για αποζημιώσεις στον ανάδοχο AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, χωρίς δική του ευθύνη, λόγω προβλημάτων στην παράδοση χώρων από πλευράς Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το - είχε αποκαλύψει ανάλογες αποφάσεις για παράταση χρονοδιαγραμμάτων και αιτήματα αποζημίωσης από τον ανάδοχο, σχεδόν 124 εκατ. ευρώ, και για το ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – AKTOR).

Συν 450 ημέρες, αναμονή για το ύψος της αποζημίωσης

Ειδικότερα, παράταση… περίπου 450 ημερών δίνεται για την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, που αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2027, και πλέον ορίζεται εκ νέου για την 14η Ιουλίου 2028, αντί των 567 ημερών που αιτείται ο ΙΦΣ (ήτοι την 8-11-2028), στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος-Μεθώνη, με ΣΔΙΤ», με ανάδοχο – παραχωρησιούχο τον όμιλο AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις («ΠΥΛΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»), όπως προκύπτει από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα, δόθηκε «πράσινο φως» και για τη μετάθεση της Απώτερης Ημερομηνίας που αρχικά είχε οριστεί για την 21η Απριλίου 2028 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 14η Ιουλίου 2029, χωρίς να συντρέχει συναφής υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) συνδεόμενη με την ως άνω μετάθεση ή τις συνέπειες αυτή.

Ωστόσο, φαίνεται να ανοίγει και ο δρόμος για καταβολή αποζημίωσης, με το υπουργείο να προχωρά στην «αποδοχή του δικαιώματος αποζημίωσης του ΙΦΣ για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και που συνίσταται στις πρόσθετες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης παράδοσης χώρων εκτέλεσης Έργου, η οποία θα προσδιοριστεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον ΙΦΣ και την εξέταση τους από την Αναθέτουσα Αρχή». Το ποσό που αιτείται ο ΙΦΣ ως αποζημίωση για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και που συνίσταται στις πρόσθετες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των Εργασιών, θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον ΙΦΣ και την εξέταση τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, στο σχετικό έγγραφο αναφορά για το ύψος της αποζημιώσεις που ζητάει ο ανάδοχος.

Επίσης, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, αποφασίστηκε και η «επανυποβολή Χρονοδιαγράμματος Εργασιών από τον ΙΦΣ, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αναφερθέντα (ήτοι τη μετάθεση της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών για την 14η Ιουλίου 2028), στο οποίο θα φαίνονται αναλυτικά οι εξαρτήσεις εργασιών και μελετών».

Να σημειωθεί ότι έχουν προηγηθεί αιτήματα της κοινοπραξίας (Αίτημα Παράτασης), αλλά και για τη «συνδρομή Γεγονότων Αποζημίωσης λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση των χώρων εκτέλεσης έργου, το αίτημα παράτασης της Ημερομηνίας Έναρξης Εργασιών και της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και το αίτημα αποζημίωσης λόγω των ανωτέρω καθυστερήσεων», λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση των χώρων εκτέλεσης έργου.

Όπως αναφέρεται σε αιτήματα του αναδόχου, «η ανάλυση της καθυστέρησης βασίστηκε στη μεθοδολογία “impacted as planned”, η οποία γίνεται δεκτή δεδομένου ότι αποτελεί μία από τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται από την διεθνή βιβλιογραφία. 5. Η βασική αιτία του αιτήματος παράτασης είναι η καθυστέρηση στη διάθεση των ιδιωτικών εκτάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΙΦΣ.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Περιόδου Υπηρεσιών δεν επηρεάζεται και διατηρείται σε 26 (είκοσι έξι) έτη από την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, όπως αυτή μετατέθηκε και ορίστηκε εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ήτοι από την 14η Ιουλίου 2028 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης.

Ποιο είναι το ΣΔΙΤ οδικό έργο

Προ ημερών, η πολιτική ηγεσία του υπ. Υποδομών και Μεταφορών επισκέφτηκε και το εν λόγω έργο στη Δυτική Πελοπόννησο, ήτοι το εργοτάξιο κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Μετά το τέλος της αυτοψίας στο έργο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο η νοτιοδυτική Πελοπόννησος και ειδικότερα η Μεσσηνία ζητούν εδώ και πολλά χρόνια. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι τα εργοτάξια προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και ιδιαίτερα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».

Όπως, επίσης, ανέφεραν από τον ανάδοχο, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, «Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη» που υλοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τα έργα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα περισσότερα σημεία του υπό κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου.

Συγκεκριμένα, αυτήν την περίοδο υλοποιούνται σημαντικές εργασίες, όπως χωματουργικές εργασίες σε όλο το μήκος επέμβασης, καθώς και εκτεταμένες εργασίες παρακάμψεων στις περιοχές του Αεροδρομίου Καλαμάτας και του Νερόμυλου, αντίστοιχα, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που αφορούν το κύριο οδικό έργο.

Παράλληλα, έχουν εκκινήσει οι βασικές εργασίες κατασκευής (με τη μέθοδο αναρρίχησής και προβολοδόμησης) των Γεφυρών Γ1 και Γ2, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής πασσάλων θεμελίωσης των γεφυρών Μουρτιά, Τυφλού, Βελίκας, Νερόμυλου και Ριζόμυλου, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής της κοιλαδογέφυρας Γ3. Επιπλέον, έχει ήδη ολοκληρωθεί μία σειρά από κάτω διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει κατασκευαστεί περίπου το 30% των οχετών και των μικρών τεχνικών.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, ύψους 239,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, μέσα από έναν σύγχρονο οδικό άξονα μήκους 49 χλμ., που θα συνδέει την Καλαμάτα με την Πύλο και τη Μεθώνη – δύο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς.

Καινοτομία του έργου είναι ότι θα υπάρχει αδιάλειπτη συντήρηση και λειτουργία για 26 χρόνια μετά την κατασκευή και παράδοσή του, διασφαλίζοντας έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πολλά χρόνια.