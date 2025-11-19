ΠΑΣΟΚ-για-τις-απειλές-του-Μ.-Λαζαρίδη:-«Καθρέπτης-της-αλαζονικής-αντίληψης-της-Νέας-Δημοκρατίας»

To ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέσω νέας ανακοίνωσης του Γραφείου Τύπου, χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά, τις προθέσεις και τις τοποθετήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως «κουτσαβακισμούς»:

Ο κ. Λαζαρίδης προσπαθεί με απειλές να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική και να φιμώσει τα κόμματα του Κοινοβουλίου.

Είναι ο καθρέφτης της αλαζονικής και καθεστωτικής αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η σιωπή της κυβέρνησης και η κάλυψη που παρέχει στην αήθη συμπεριφορά του εισηγητή της, ο οποίος κινήθηκε απειλητικά σε βάρος μάρτυρα μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι αποκαλυπτική.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχουν ατόφια την ευθύνη.

Όσο δεν αποδοκιμάζουν τους κουτσαβακισμούς του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι.

