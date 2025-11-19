Πηγές-ΝΔ-για-Εξεταστική-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Η-Λιακούλη-αδειάζει-Ανδρουλάκη

Την ώρα που στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν «δράκους», επιτιθέμενοι με οξύτητα στον Μακάριο Λαζαρίδη και κατασκευάζοντας δήθεν επιθέσεις εις βάρος μαρτύρων της Εξεταστικής για να θολώσουν το τοπίο, ήρθε η πιο απρόσμενη παραδοχή, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Τζεδάκης, ομολόγησε ότι η τεχνική λύση ήταν νόμιμη, τονίζουν χαρακτηριστικά οι πηγές της ΝΔ.

Όπως υποστηρίζουν οι πηγές της ΝΔ, αυτό συνέβη σε απάντηση προς τη βουλευτή του ίδιου κόμματος, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία ρώτησε αν η διαδικασία ήταν παράνομη — για να λάβει την κυνικά αποστομωτική απάντηση: «όχι, ήταν νόμιμη». Αποψη που αποδέχθηκε η κυρία Λιακούλη αδειάζοντας έτσι τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκτιμούν οι πηγές της ΝΔ.

Οι πηγές της ΝΔ θέτουν το εξής ερώτημα: Συμφωνεί άραγε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ο στενός φίλος του μάρτυρα, Νίκος Ανδρουλάκης με αυτήΝ την απάντηση; Αν ναι, τότε το μόνο επιχείρημα κατά του Μάκη Βορίδη καταρρίπτεται πανηγυρικά και αν όχι, τότε οφείλει να τοποθετηθεί δημοσίως.

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν οι πηγές της ΝΔ, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Τζεδάκης ισχυρίστηκε ότι ευθύνεται το Υπουργείο για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, όταν είναι γνωστό ότι η αρμοδιότητα ήταν στις περιφέρειες και όλες πλην δύο (Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας) τα προχώρησαν, μέχρι τελικά επί Κώστα Τσιάρα επέστρεψε η αρμοδιότητα στο Υπουργείο για να προχωρήσουν.

Και οι πηγές της ΝΔ καταλήγουν: Ας αφήσει ο κ. Τζεδάκης τα ψέματα και τις δήθεν κατασκευασμένες απειλές -που τις… διανθίζει το ΠΑΣΟΚ- και ας απαντήσει για τα πραγματικά περιστατικά, όχι για όσα επιχειρεί να εφεύρει.



