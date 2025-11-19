Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Σόου-εντυπώσεων-για-να-κρύψουν-το-«γαλάζιο»-σκάνδαλο

«Με κύρια ευθύνη της πλειοψηφίας, η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τείνει να μετατραπεί σε πεδίο για σόου εντυπωσιασμού, τραμπουκισμούς μαρτύρων και ανούσιες αντιπαραθέσεις», τόνισαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν στην Επιτροπή κατά την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη.

«Η ουσία ωστόσο δεν αλλάζει: όπως παραδέχθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, το -εντυπωσιακό σε αριθμό- ζωικό κεφάλαιο που δηλώνεται στη Κρήτη δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν:

«Δεν γίνεται να είναι αληθινά τα 1.250.000 αιγοπρόβατα στον Δήμο Ανωγείων ή τα 4.400.000 στο Ρέθυμνο, επί ημερών διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ!

Εικονικά ζώα, πλαστές δηλώσεις, “ανταλλαγές” εικονικού ζωικού κεφαλαίου με βοσκότοπους φαντάσματα, πληρωμές σε μη δικαιούχους και απουσία ουσιαστικών ελέγχων συνθέτουν το αναμφισβήτητα “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Όσο κι αν “φωνάζει ο κλέφτης” για να αποπροσανατολίσει, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Και καθόλου τυχαία δεν ήταν, όπως τονίστηκε εκ νέου στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής, η υπουργική απόφαση του κ. Γεωργαντά που οδήγησε στο να “ξεπλυθούν” όσοι είχαν δηλώσει βοσκοτόπια με πλαστά δικαιολογητικά, δηλώνοντας πλέον 100 ζώα και μόλις 2.000 ευρώ τζίρο.

Αυτή η απόφαση ήταν μόνο ένα από τα “εργαλεία”, με τα οποία οι κυβερνήσεις της ΝΔ, στρεβλώνοντας διαρκώς την εφαρμογή της “Τεχνικής Λύσης”, παρείχαν κάλυψη στο εγκληματικό “κύκλωμα” που λυμαίνεται αδιάλειπτα, από το 2019 μέχρι και σήμερα, τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις», κατέληξαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

