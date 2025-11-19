Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ:-«Το-σκάνδαλο-του-ΟΠΕΚΕΠΕ-είναι-100%-γαλάζιο»

«Όσο εξελίσσεται η εξεταστική επιτροπή και η εξέταση μαρτύρων, πέφτει στα βράχια η προσπάθεια της ΝΔ να περιγράψει ως μήτρα του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ την τεχνική λύση και να επιρρίψει τις ευθύνες στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνεχίζουν:
«Δεν ήταν μόνο ο κ. Βορίδης ή υπηρεσιακά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που χαρακτήρισαν τη θεσμοθέτηση της τεχνικής λύσης ως νόμιμη και αναγκαία. Ακόμη και σήμερα, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, κ. Τζεδάκης, επιχειρηματολόγησε επί της νομιμότητας του πλαισίου, στο οποίο συμφώνησαν και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ».
«Θα το επαναλάβουμε για πολλοστή φορά» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ: «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% γαλάζιο. Δεν το δημιούργησε η τεχνική λύση, αλλά η διαστρεβλωμένη εφαρμογή της, μετά από πολλαπλές τροποποιήσεις, εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις επί των κυβερνήσεων της ΝΔ, ώστε να δρα ανενόχλητο το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.