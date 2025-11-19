Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ:-«Το-σκάνδαλο-του-ΟΠΕΚΕΠΕ-είναι-100%-γαλάζιο»

«Όσο εξελίσσεται η εξεταστική επιτροπή και η εξέταση μαρτύρων, πέφτει στα βράχια η προσπάθεια της ΝΔ να περιγράψει ως μήτρα του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ την τεχνική λύση και να επιρρίψει τις ευθύνες στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνεχίζουν:

«Δεν ήταν μόνο ο κ. Βορίδης ή υπηρεσιακά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που χαρακτήρισαν τη θεσμοθέτηση της τεχνικής λύσης ως νόμιμη και αναγκαία. Ακόμη και σήμερα, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, κ. Τζεδάκης, επιχειρηματολόγησε επί της νομιμότητας του πλαισίου, στο οποίο συμφώνησαν και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ».

«Θα το επαναλάβουμε για πολλοστή φορά» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ: «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 100% γαλάζιο. Δεν το δημιούργησε η τεχνική λύση, αλλά η διαστρεβλωμένη εφαρμογή της, μετά από πολλαπλές τροποποιήσεις, εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις επί των κυβερνήσεων της ΝΔ, ώστε να δρα ανενόχλητο το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων».

