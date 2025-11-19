Πλεύρης:-Συζητάμε-με-τη-Γερμανία-για-«κέντρο-επιστροφής»-παράνομων-μεταναστών-σε-αφρικανικό-έδαφος

Η χώρα μας, σε συνεργασία με τη Γερμανία, επεξεργάζεται σχέδιο για τη δημιουργία «κέντρου επιστροφής» μεταναστών σε «χώρα της Αφρικής, που θεωρείται ασφαλής», είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Ήδη», πρόσθεσε ο υπουργός, «γίνεται συζήτηση με ασφαλείς αφρικανικές χώρες που θα δέχονται παράνομους μετανάστες τους οποίους δεν μπορούμε να γυρίσουμε στις πατρίδες τους.

Εξήγησε επίσης ότι αυτό δεν θα γίνει υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μέσα από τα κράτη-μέλη. «Η Γερμανία έχει αναλάβει μια σοβαρή πρωτοβουλία κι εμείς επισήμως εκδηλώσαμε ενδιαφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτήν. Αν αυτά τα κέντρα είναι εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, λειτουργούν αποτρεπτικά για τους μετανάστες» πρόσθεσε επίσης ο κ. Πλεύρης.

Για τις συνεχιζόμενες αφίξεις μεταναστών, ο υπουργός δήλωσε: «Από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος για την παράνομη μετανάστευση και υπήρχε αναστολή ασύλου, δηλαδή το διάστημα Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου από στοιχεία οι αφίξεις στη χώρα είναι κατά 45-50% μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Πέρσι είχαμε γύρω στις 23.000 αφίξεις και φέτος γύρω στις 12.000. Τώρα, έχουμε μια σημαντική διαφορά και σήμερα είμαστε σε ένα 18% κάτω σε σχέση με πέρυσι, όταν τον Ιούλιο είχαμε ανοδική τάση.

Σε αυτό έχει παίξει ρόλο η καλή συνεργασία με την Τουρκία στην αποτροπή, μπορεί να μην δέχονται μετανάστες αλλά υπάρχουν μειώσεις σε αυτό τον τομέα, έχουν ξεπεράσει το 50%. Αντίστοιχα, βοηθά και η καλύτερη διπλωματία στο κομμάτι της Λιβύης.

Ακόμα και σε αυτούς που προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη θα κάνουμε μια πιο συσταλτική προσέγγιση να δούμε ότι πραγματικά η μοναδική τους διέξοδος ήταν η Ελλάδα.»

Για τις επιστροφές μεταναστών, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι «είναι η μεγάλη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και κυμαίνονται στις 5-6 χιλιάδες τον χρόνο. Αυτός ο αριθμός πρέπει να αυξηθεί, ώστε σε συνδυασμό με τη μείωση των αφίξεων, να μειωθεί και ο αριθμός εκείνων που μένουν και είτε παίρνουν άσυλο είτε είναι παράνομοι και φεύγουν.»

