Πληθωρισμός:-Κάτω-του-μέσου-όρου-της-ΕΕ-η-άνοδος-τιμών-στην-Ελλάδα-τον-Οκτώβριο

. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη «έτρεξε» με ρυθμό 2,1% τον Οκτώβριο, ρυθμός χαμηλότερος σε σχέση με το 2,2% του Σεπτεμβρίου, αλλά ταχύτερος από το 2% έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Οκτώβριο σε όλη την ΕΕ ανακοίνωσε η Eurostat.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,5% από 2,6% τον Σεπτέμβριο, αλλά επιταχύνθηκε από το 2,3% έναν χρόνο νωρίτερα.

Για την Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν πως ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κινήθηκε με ρυθμό 1,6%, κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Ο πληθωρισμός ήταν αντίστοιχος με αυτόν που έδειξαν τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Η Eurostat αναφέρει πως ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης τιμών καταγράφηκε στην Κύπρο (0,2%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,3%). Αντιθέτως, πιο γρήγορα «έτρεξε» ο πληθωρισμός στη Ρουμανία (8,4%), την Εσθονία (4,5%) και τη Λετονία (4,3%). Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 15 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και αυξήθηκε σε 9.

Τον Οκτώβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,48 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,16 π.μ.) και την ενέργεια (-0,08 π.μ.).