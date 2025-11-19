Πώς-ένα-παιδικό-τραγούδι-90-δευτερολέπτων-έγινε-επιχείρηση-αξίας-400-εκατ.-δολαρίων!

Πρόκειται φυσικά για το Baby Shark που «κόλλησε» τόσο σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες σε όλο τον κόσμο.

Όταν ο Κιμ Μιν Σέοκ ανέβασε στο Youtube ένα βίντεο με ένα παιδικό τραγούδι διάρκειας μόλις 90 δευτερολέπτων τον Ιούνιο του 2016, δεν είχε ιδέα πως θα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο και θα σημείωνε 16 δισ. προβολές – τις περισσότερες που έχουν σημειωθεί ποτέ στην ιστορία της πλατφόρμας.

Πρόκειται φυσικά για το Baby Shark που «κόλλησε» τόσο σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες σε όλο τον κόσμο και κατέστησε την δημιουργό εταιρεία του, την Pinkfong, μία επιχείρηση μέσων ενημέρωσης αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν περιμέναμε ότι θα ξεχώριζε τόσο πολύ από το υπόλοιπο περιεχόμενό μας. Αλλά κοιτάζοντας πίσω, ήταν ένα σημείο καμπής και έθεσε τα θεμέλια για το παγκόσμιο ταξίδι μας», δήλωσε ο Κιμ στο BBC.

Την Τρίτη, το ταξίδι αυτό οδήγησε την Pinkfong στην εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου η μετοχή της ενισχύθηκε πάνω από 9% με την αξία της να υπολογίζεται πάνω από τα 400 εκατ. δολάρια.

«Δεν περιμέναμε καν μισθό»

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 ως SmartStudy για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για παιδιά άνω των 12 ετών. Τότε, αριθμούσε μόλις 3 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του Κιμ και του διευθυντή τεχνολογίας Ντόνγου Σον.

«Το γραφείο ήταν μικροσκοπικό, πιο μικρό από τη σημερινή αίθουσα συσκέψεων. Δεν περιμέναμε καν μισθό εκείνη την εποχή», θυμάται ο Κιμ.

Έκτοτε, η Pinkfong επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο για νήπια βάζοντας σε προτεραιότητα σε απλά παιχνίδια και περιεχόμενο βασισμένο στη μάθηση και έφτασε να απασχολεί περίπου 100 υπαλλήλους. «Και τότε ήταν που δημιουργήθηκε το Baby Shark», τονίζει.

Η εταιρεία είναι γνωστή ως The Pinkfong Company από το 2022, ενώ το όνομα να είναι εμπνευσμένο από την αλεπού που εμφανιζόταν στα πρώτα παιδικά της εταιρείας.

Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 340 υπαλλήλους και γραφείο στο Τόκιο, τη Σαγκάη και το Λος Άντζελες.

Η ιστορία του Baby Shark

Το Baby Shark σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ και συνήθιζαν να το τραγουδούν στις παιδικές κατασκηνώσεις. Το τραγούδι που επαναλαμβάνει τη φράση «Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo» είναι ελκυστικό για παιδιά, αν και ίσως ενοχλητικό για τους ενήλικες, αναφέρει ο αναλυτής μέσων ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Nanyang, Κέβιν Τσου.

«Είναι σαν ένα τραγούδι K-pop. Είναι γρήγορο, ρυθμικό και εθιστικό», προσθέτοντας ότι η μελωδία έχει ένα «ψαλμωδικό» αποτέλεσμα, που το κάνει τα παιδιά να το θυμούνται εύκολα», λέει ο Κιμ.

Ωστόσο, δεν έγινε αμέσως επιτυχία και κέρδισε δημοτικότητα όταν χορευτικό που το συνοδεύει παρουσιάστηκε σε παιδικές εκδηλώσεις στη Νοτιοανατολική Ασία. Βίντεο με παιδιά και ενήλικες να χορεύουν στο τραγούδι άρχισαν να διαδίδονται στο διαδίκτυο και το κλιπ έγινε viral.

Τον Νοέμβριο του 2020, το βίντεο κλιπ του Baby Shark κατέκτησε τον τίτλο του δημοφιλέστερου βίντεο στο YouTube αντιπροσωπεύοντας περίπου τα μισά από έσοδα τις εταιρείας για τα έτη μετά την δημοσίευσή του και έγινε εφαλτήριο για νέο περιεχόμενο και εμπορεύματα, σημείωσε ο Κιμ.

Το 2019 η Pinkfong αντιμετώπισε νομικές περιπέτειες, καθώς κατηγορήθηκε για λογοκλοπή από Αμερικανό συνθέτη. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την υπόθεση, αφού η εταιρεία υποστήριξε ότι η εκδοχή της προέρχονταν από λαϊκό τραγούδι. Η δικαστική νίκη, σύμφωνα με τον Κιμ, έδωσε ώθηση στην εταιρεία, ενώ οι μετοχές της εισήχθησαν στο χρηματιστήριο.

Πρέπει να αποδείξει ότι η επιτυχία δεν ήταν «μία και έξω»

Και άλλες σειρές που δημιούργησε η εταιρεία όπως το Bebefinn και το Sealook σημειώνουν ραγδαία ανάπτυξη, ωστόσο η εταιρεία θα πρέπει να αποδείξει ότι η επιτυχία της δεν βασίζεται μόνο στο Baby Shark, υπογραμμίζει ο καθηγητής Min Jung Kim.

Ο Κιμ υποστηρίζει ότι η εταιρεία μπορεί να αναπτυχθεί πέρα από το Baby Shark και διευκρίνισε ότι αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο των κερδών της Pinkfong, ενώ το κανάλι Bebefinn έχει ξεπεράσει το Baby Shark, αποφέροντας περίπου το 40% των εσόδων.

Οι γονείς έχουν ανάμεικτα συναισθήματα για τα βίντεο της εταιρείας. Ένας πατέρας λέει ότι εκτιμά τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα τους, ενώ η σύζυγός του θεωρεί το Baby Shark «υπερβολικά διεγερτικό» για τα παιδιά.

Το αν η Pinkfong μπορεί να δημιουργήσει νέους χαρακτήρες με την ίδια δυναμική του Baby Shark παραμένει ασαφές.

Η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 52 εκατομμύρια δολάρια από την είσοδό της στο χρηματιστήριο και σχεδιάζει να αξιοποιήσει το ποσό για να επεκτείνει τη γκάμα ταινιών και χαρακτήρων της.

«Η Pinkfong έχει ήδη επιτύχει αυτό που πολλοί δημιουργοί ονειρεύονται μία ζωή», καταλήγει ο Κιμ.