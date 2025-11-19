Σκέρτσος για τις συμφωνίες Ελλάδας – ΗΠΑ: Ναι, το ήθος (μπορεί να) παράγει πλούτο

Για τα οφέλη που φέρνει, πλέον, στην Ελλάδα η θέση στήριξης της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, μιλάει σε ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Επικρατείας κάνει λόγο για «οικονομική επιβεβαίωση και γεωπολιτική επιβράβευση μιας θέσης αρχής που τήρησε επίμονα ο Έλληνας πρωθυπουργός όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία» με αφορμή τις μεγάλες ενεργειακές και γεωπολιτικές συμφωνίες της χώρας μας με τις ΗΠΑ, που επισφραγίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Καλημέρα!

Ναι, το ήθος (μπορεί να) παράγει πλούτο

Τις τελευταίες ημέρες ζούμε την οικονομική επιβεβαίωση και τη γεωπολιτική επιβράβευση μιας θέσης αρχής που τήρησε επίμονα ο Έλληνας πρωθυπουργός όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη.

Τι είπε η Ελλάδα τότε με καθαρό και συνεπή τρόπο χωρίς αμφιταλαντεύσεις και ετεροπροσδιορισμούς; Ότι αποτελεί θέση αρχής μας να είμαστε με τον αμυνόμενο και ποτέ με τον επιτιθέμενο που προσβάλει την εθνική κυριαρχία μιας χώρας.

Γιατί υποστηρίξαμε αυτή τη θέση;

Πρωτίστως διότι είναι το ηθικά σωστό. Είμαστε ένας ειρηνικός λαός που δεν απειλεί κανέναν, με μακρά παράδοση ανθρωπισμού και αλληλεγγύης προς κάθε ευάλωτο. Θα ήταν αδιανόητο να μη σταθούμε δίπλα σε μια σύμμαχο χώρα με την οποία μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί και η οποία δέχεται μια ωμή παραβίαση των συνόρων της.

Υποστηρίξαμε όμως αυτή τη θέση και διότι είναι το εθνικά συμφέρον. Πώς θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογούμε κατά της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο αν υποστηρίζαμε οτιδήποτε άλλο; Και ποιος άραγε θα μας έπαιρνε στα σοβαρά;

Η θέση αυτή δέχθηκε αρκετές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Είτε από ξεκάθαρα φιλορωσικές εγχώριες δυνάμεις που θαυμάζουν, ρητά ή υπόρρητα, τον ρωσικό αυταρχισμό και δυσφορούν με τη δημοκρατία.

Είτε από δήθεν επιδέξιους διπλωματικούς κύκλους, στην πραγματικότητα υπέρμαχους μιας εξωτερικής πολιτικής των χλιαρών ίσων αποστάσεων, που θεωρούν ότι είναι εθνικά συμφέρον η Ελλάδα να προσποιείται πως τα έχει καλά με όλους χωρίς να παίρνουμε ξεκάθαρη θέση στις μεγάλες κρίσεις.

Η θέση αυτή αμφισβητήθηκε, όμως, και για πρακτικούς λόγους από θιασώτες της real politik. Καλές και άγιες οι αρχές, αλλά τι κερδίζει στην πράξη η Ελλάδα από αυτή τη δεοντολογικά ορθή στάση;

Όλα αυτά τα ερωτήματα απαντήθηκαν με τον πλέον αποκαλυπτικό τρόπο τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οι μεγάλες ενεργειακές και γεωπολιτικές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ πρακτικά επαναχαράσσουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και δίνουν προοπτική ενεργειακής κυριαρχίας και ευημερίας με την πατρίδα μας στο επίκεντρό τους.

Αποτελούν τη δικαίωση μιας διορατικής, ηθικά ορθής και ταυτόχρονα εθνικά ωφέλιμης εξωτερικής πολιτικής. Αλλά και μιας ενεργειακής στρατηγικής που επενδύει στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια και κυριαρχία. Όπως ακριβώς χαράχθηκε και υλοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Είναι μια πολιτική που επιλέγει θαρραλέα να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, χωρίς «ναι μεν, αλλά…» και τελικά επιβραβεύεται για αυτό.

Απαιτεί χρόνο, υπομονή και επιμονή μια τέτοια θέση αρχής για να φέρει τα αποτελέσματά της και να πείσει ότι έχει βάθος, διάρκεια και συνέχεια. Κι αυτός ο χρόνος δόθηκε και κερδήθηκε χάρη στην πολιτική σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια που έχει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για μια πολιτική που λειτουργεί εν τέλει και παιδαγωγικά. Διότι αποδεικνύει στην πράξη ότι ναι, το ήθος μπορεί να παράγει ασφάλεια, ισχύ και ευημερία για έναν λαό. Κι αυτός είναι ένας λόγος που με κάνει να αισθάνομαι προσωπικά πολύ περήφανος ως Έλληνας».

Ειδήσεις σήμερα

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου – Γνώριζε πολεμικές τέχνες

27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο

Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα – Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο