Στην-Βουλή-οι-ρυθμίσεις-για-το-λιμάνι-Ελευσίνας

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις» εντάχθηκαν οι διατάξεις που θα απελευθερώσουν τις αμερικανικές επενδύσεις στο λιμάνι της Ελευσίνας.

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στο βράδυ της Τρίτης στην Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί στις 27 Νοεμβρίου.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στα άρθρα 51 και 52 για τα οποία οι συνοδευτικές αιτιολογικές εκθέσεις του νομοσχεδίου αναφέρουν:

“Για το άρθρο 51: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, τροποποιούνται τα άρθρα 2, 8 και 10 του ν. 4864/2021 (Α’ 237). Με τα άρθρα 60, 62, 63 και 64 του ν. 5164/2024 (Α’ 202) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 8, 10 και 12 του ν. 4864/2021, περί στρατηγικών επενδύσεων, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των επενδύσεων σε κρίσιμες πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας και των επενδύσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας στις στρατηγικές επενδύσεις και τις εμβληματικές επενδύσεις της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4864/2021, καθώς και η ενίσχυση με το μέγιστο προβλεπόμενο ποσοστό των επενδύσεων που υπάγονται στο καθεστώς του TCTF. Στις 25.6.2025, το πλαίσιο TCTF αντικαταστάθηκε από το CISAF, όπως ορίζεται ρητά στην ενότητα 10 του εν λόγω νέου πλαισίου. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η επικαιροποίηση του ν. 4864/2021, ώστε πλέον να παραπέμπει στο ισχύον CISAF, αντί του καταργηθέντος TCTF.

Για το άρθρο 52: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διευρύνεται το πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου τέταρτου του ν. 2528/1997 (Α’ 216), στις οποίες παραπέμπει το τροποποιούμενο άρθρο 4 του ν. 4965/2022 (Α’ 162), προκειμένου οι νέοι φορείς και τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτοί συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, να δύνανται να παρέχουν εφοδιαστικές υπηρεσίες, λιμενικές υπηρεσίες, κάθε συναφή υποστηρικτική υπηρεσία, καθώς και υπηρεσίες εμπορικής, αμυντικής, εφοδιαστικής ή ενεργειακής φύσεως. Περαιτέρω, αποσαφηνίζεται ότι η δυνατότητα αυτή μπορεί να ασκείται από τους νέους φορείς και τα νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν (άμεσα ή έμμεσα), αυτοτελώς και σε σύμπραξη με φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων, στους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο μετέχει άμεσα ή έμμεσα.

Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την προώθηση της αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων, καθώς και των υφιστάμενων και μελλοντικών υποδομών τους. Μέσω της διάταξης επιδιώκεται η ενίσχυση της ευελιξίας των φορέων αυτών και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, με σκοπό την αξιοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων σε τομείς εμπορικής, αμυντικής, εφοδιαστικής ή ενεργειακής φύσεως. Η παρέμβαση κρίνεται κρίσιμη για την ενίσχυση της λειτουργικής συνοχής μεταξύ των ναυπηγικών εγκαταστάσεων και των λιμενικών υποδομών, δεδομένου ότι οι διεθνείς τάσεις στην αμυντική βιομηχανία, στο θαλάσσιο εμπόριο, στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) και στις ενεργειακές μεταφορές απαιτούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η δυνατότητα αξιοποίησης των δικαιωμάτων για την παροχή εμπορικών, αμυντικών, εφοδιαστικών ή ενεργειακών υπηρεσιών δημιουργεί προϋποθέσεις για αναβάθμιση του επιχειρησιακού προφίλ των ναυπηγείων και για προσέλκυση νέων επενδύσεων, τόσο εγχώριων όσο και διεθνών.

Η διάταξη διασφαλίζει παράλληλα ότι δεν θα υποβαθμιστεί η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα των φορέων, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή εξέλιξη της επένδυσης. Με τον τρόπο αυτό, διευρύνεται και ενισχύεται η δραστηριότητα των ναυπηγείων μέσω της δυνατότητας συνδυασμού της με συναφείς δραστηριότητες, αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι εγκαταστάσεις και τα μέσα παραγωγής και δραστηριότητας της επιχείρησης, επαυξάνοντας αντίστοιχα την αξία της και εξισορροπείται η ανάγκη προσέλκυσης και υποστήριξης στρατηγικών επενδύσεων με την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των ναυπηγικών και συναφών υποδομών ως κόμβων παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τη ναυτιλία, την άμυνα και την ενέργεια, συμβάλλοντας τελικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, στην εθνική ασφάλεια και στην αναπτυξιακή προοπτική του τομέα.

Επιπλέον, επιτυγχάνεται η εθνική ασφάλεια εφοδιασμού και ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

