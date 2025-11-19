Close Menu
    Wednesday, November 19
    Στη-Σιγκαπούρη-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-στις 20-και-21-Νοεμβρίου
    Στη Σιγκαπούρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20 και 21 Νοεμβρίου

    Στη Σιγκαπούρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20 και 21 Νοεμβρίου

    Πολιτική

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Σιγκαπούρη αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

    Την Πέμπτη στις 9.45 (τοπική ώρα) ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Lawrence Wong.

    Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης Tharman Shanmugaratnam.

    Την Παρασκευή στις 9.10 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του -, στο πλαίσιο του «- New Economy Forum».

