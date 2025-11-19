Close Menu
    Wednesday, November 19
    Ταξιδιωτικές δωροεπιταγές €1.000 μοιράζει σε δύο τυχερούς η Vodafone

    Επιχειρήσεις

    Η Vodafone δίνει την ευκαιρία σε όλους τους συνδρομητές της να διεκδικήσουν δύο ταξίδια αξίας 1.000€ στον προορισμό της επιλογής τους, καθώς και 50 μοναδικά δώρα από αγαπημένα brands, μέσα από τον νέο μεγάλο διαγωνισμό «50+2».

    Συνολικά, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, 52 τυχεροί συνδρομητές κινητής ή σταθερής Vodafone θα κερδίσουν δώρα τεχνολογίας, δωροεπιταγές και gift boxes, με κορυφαίο δώρο τις δύο ταξιδιωτικές δωροεπιταγές των 1.000€, για ένα ταξίδι που θα επιλέξουν οι ίδιοι, από μια γρήγορη απόδραση στην Ευρώπη μέχρι μια μεγαλύτερη εξερεύνηση σε μακρινό προορισμό.

    Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και τις 15 Δεκεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο στην ιστοσελίδα https://vodafone.gr/marketing-forms/megalos-diagonismos. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου και οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

    Αναλυτικά τα δώρα του διαγωνισμού:

    • 2 δωροεπιταγές MIDEAST αξίας 1.000€ έκαστη
    • 10 δωροεπιταγές JYSK αξίας 100€
    • 10 δωροεπιταγές adidas αξίας 50€
    • 10 δωροεπιταγές Μουστάκα αξίας 50€
    • 10 gift boxes από KORRES
    • 1 iPhone 17 (256GB)
    • 1 ζευγάρι AirPods 4 με Active Noise Cancellation
    • 1 Huawei Watch GT 5 (46mm)
    • 7 ηχεία RIVERSONG

    Περισσότερα για τους όρους του διαγωνισμού: Μεγάλος Διαγωνισμός Κέρδισε ταξίδι 1000€ & 50 ακόμα δώρα! | Vodafone.gr

