Τουρκία:-Δεν-βρέθηκαν-ανεπιθύμητες-ουσίες-στα-φαγητά-και-ποτά-που-κατανάλωσε-η-οικογένεια-τουριστών

Δεν εντοπίστηκε κάποια ανεπιθύμητη ουσία στα τρόφιμα και τα φαγητά που κατανάλωσαν τα μέλη της οικογένειας των Τούρκων ομογενών από τη Γερμανία, αναφέρει έκθεση της Διεύθυνσης Γεωργίας της Τουρκίας, στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για τον θάνατο των γονιών με τα δύο μικρά παιδιά τους στο νοσοκομείο του Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν στοιχεία από την προκαταρκτική έκθεση του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, που αναφέρουν ότι η οικογένεια έφτασε στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή 9 Νοεμβρίου για τουριστικούς λόγους και διέμεινε στο ξενοδοχείο Harbour Suites Old City στην περιοχή Φατίχ. Στις 10 και 11 Νοεμβρίου κατανάλωσαν διάφορα έτοιμα φαγητά, όπως μύδια, πίτες, ταντούνι, κοκορέτσι και λουκούμι. Τα συμπτώματα ναυτίας και εμετών ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου. Το πρωί της ίδιας ημέρας μετέβησαν στο νοσοκομείο και επέστρεψαν στο ξενοδοχείο μετά την αρχική ιατρική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οικογένεια μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου με ασθενοφόρα που κλήθηκαν στο ξενοδοχείο. Καταγράφηκε επίσης ότι τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους χωρίς να ανταποκριθούν στην ιατρική παρέμβαση, ενώ η μητέρα, Τσιγκντέμ Μπετζέκ, κατέληξε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ο πατέρας, Σερβέτ Μπετζέκ, στις 17 Νοεμβρίου.

Η έκθεση ανέφερε ότι το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε η οικογένεια είχε ψεκαστεί για παράσιτα και έντομα στις 11 Νοεμβρίου, και ότι, σύμφωνα με προφορική ενημέρωση από την ομάδα ερευνητών που βρέθηκαν στο σημείο , το δωμάτιο 201 όπου έμενε η οικογένεια βρισκόταν ακριβώς πάνω από το δωμάτιο 101, το οποίο είχε ψεκαστεί, και ότι δεν υπήρχε σύστημα εξαερισμού. Αναφέρθηκε επίσης ότι δύο ακόμη αλλοδαποί από το ίδιο ξενοδοχείο νοσηλεύτηκαν στις 15 Νοεμβρίου με παρόμοια συμπτώματα.

Σημειώθηκε ακόμη ότι τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν στον ψεκασμό του ξενοδοχείου και οι συσκευασίες τους, το πρώτο δείγμα αίματος της μητέρας Τσιγκντέμ Μπετζέκ που ελήφθη στο νοσοκομείο, το πρώτο δείγμα αίματος και τα γαστρικά υγρά του πατέρα Σερβέτ Μπετζέκ, τα πρώτα δείγματα αίματος των δύο αλλοδαπών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, καθώς και τα σεντόνια του δωματίου όπου διέμενε η οικογένεια, εστάλησαν από την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για εξέταση.

Η έκθεση ανέφερε ότι από τις νεκροτομές των παιδιών δεν προέκυψαν τραυματικά ευρήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο, ενώ δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλοιώσεις εκτός από αιμορραγίες σε σημεία του τοιχώματος του στομάχου και ερυθρότητα στο στομάχι.

Παράλληλα, για τη μητέρα Τσιγκντέμ Μπετζέκ, η οποία κατέληξε, ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ταξίμ, αναφέρθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν τραυματικά ευρήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο, ενώ καταγράφηκαν διάσπαρτες αιμορραγίες στο τοίχωμα του στομάχου.

Για τον πατέρα Σερβέτ Μπετζέκ, η εξωτερική ιατροδικαστική εξέταση από το Τμήμα Εξειδίκευσης Νεκροτομείου του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής δεν έδειξε τραυματικά ευρήματα ικανά να προκαλέσουν θάνατο, αλλά καταγράφηκαν ερυθρότητα στο στομάχι, αιμορραγίες στο τοίχωμα του στομάχου, θρόμβος σε φλέβες και ελαφρώς αιματηρό περιεχόμενο στο λεπτό έντερο.

Στο συμπέρασμα της έκθεσης αναφέρθηκε ότι τα δείγματα που λήφθηκαν από τη μητέρα και τα παιδιά κατά τη νεκροτομή εξετάστηκαν από το Τμήμα Χημείας του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, αλλά δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός τοξικών ουσιών.

Ειδήσεις σήμερα

Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο – Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς

Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή – Πώς έφτασαν στο όνομά του

Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους – Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία