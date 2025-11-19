Το μπάνιο του μέλλοντος στο εδώ και το τώρα: Έχουμε τον πλήρη οδηγό για το απόλυτο σποτ χαλάρωσης, κομψότητας και βιωσιμότητας

Τι αντιπροσωπεύει άραγε για τον καθένα από μας το «ιδανικό» μπάνιο; Δεν είναι απλώς ένας χώρος υγιεινής, αλλά το προσωπικό μας ησυχαστήριο, το καταφύγιό μας μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο φασαρία.

Ωστόσο, προκειμένου το μπάνιο μας να μας «φροντίσει», έχει σημασία πρωτίστως να το φροντίσουμε εμείς. Πώς; Διαμορφώνοντάς το με όρους κομψότητας και λειτουργικότητας, με καθαρές γραμμές και ουδέτερους τόνους που να αποπνέουν ηρεμία, αρμονία και πολυτέλεια.

Όταν μιλάμε για το μπάνιο των ονείρων μας, κάθε στοιχείο έχει σημασία να επιλέγεται με προσοχή και φυσικά χωρίς συμβιβασμούς ως προς την αισθητική: Από τον φωτισμό και την εργονομία των επίπλων, μέχρι τα υλικά υψηλής ποιότητας και τις διακριτικές πινελιές προσωπικού στυλ, όλα έχουν σημασία.

Ποιο είναι το συμπέρασμα; Οι προϋποθέσεις για το τέλειο μπάνιο είναι περισσότερες και πιο περίπλοκες από όσες φανταζόμασταν.

Προκειμένου να μεταμορφώσουμε και εμείς το μπάνιο μας στο απόλυτο meet-point πρακτικότητας και ηρεμίας, δημιουργώντας μια καθημερινή εμπειρία φροντίδας και αναζωογόνησης, μιλήσαμε με τον Αθανάσιο Τσουμαλάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ideal Vi Bath & Wellness. Εκείνος θα μας αφηγηθεί ένα όμορφο success story και θα δώσει απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτηματικά.

Η Ideal Vi Bath & Wellness ΑΕ είναι μια νέα εταιρεία. Τι την κάνει ξεχωριστή;

Η εταιρεία μας είναι νέα, αλλά έχει βαθιές ρίζες. Γεννήθηκε από την ομάδα της Ideal Standard Hellas, φέρνοντας μαζί εμπειρία, τεχνογνωσία και πάθος για το μπάνιο και την ευεξία. Το όνομά μας ενώνει δύο εμβληματικά brands: την Ideal Standard και τη Villeroy & Boch, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή συνεργασίας και εξέλιξης.

Η ταυτότητα των brands: Design με ιστορία και τεχνογνωσία

Τι αντιπροσωπεύουν τα brands Ideal Standard και Villeroy & Boch;

Η Ideal Standard είναι συνώνυμο της τεχνικής αξιοπιστίας και της λειτουργικής καινοτομίας, με πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό λύσεων μπάνιου που συνδυάζουν εργονομία και αισθητική.

Η Villeroy & Boch, με ιστορία από το 1748, εκπέμπει πολυτέλεια, διαχρονικό design και ευρωπαϊκή φινέτσα. Είναι γνωστή για τις εκλεπτυσμένες συλλογές της, που μετατρέπουν το μπάνιο σε χώρο ευεξίας και προσωπικής έκφρασης.

Για αρχιτέκτονες και designers: Συνεργασία με ουσία

Πώς έχει εξελιχθεί ο ρόλος του αρχιτέκτονα στον σχεδιασμό κατοικιών και ξενοδοχείων τα τελευταία χρόνια;

Τα τελευταία 15 χρόνια, ο αρχιτέκτονας έχει μετατραπεί από έναν τεχνικό ειδικό σε έναν στρατηγό, καινοτόμο και δημιουργό βιωμάτων. Η αυξημένη επιρροή του προκύπτει από την ανάγκη να χειριστεί την πολυπλοκότητα της σύγχρονης εποχής: την τεχνολογική εξέλιξη, την πίεση για βιωσιμότητα, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής και τον έντονο ανταγωνισμό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο αρχιτέκτονας δεν σχεδιάζει απλώς κτίρια, αλλά σχεδιάζει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και διακοσμούμε.

Πώς υποστηρίζετε τους αρχιτέκτονες και τους interior designers;

Η Ideal Vi Bath & Wellness ΑΕ προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού. Από την έμπνευση και τις προδιαγραφές, μέχρι την τεχνική υποστήριξη και την επιλογή των κατάλληλων λύσεων, είμαστε ένας συνεργάτης που κατανοεί τις ανάγκες του έργου. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία χώρων που προσφέρουν εμπειρία και όχι απλώς λειτουργία. Είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες με πρακτικές λύσεις και δημιουργική συνεργασία.

Καινοτομία & ESG: Το μπάνιο του μέλλοντος

Πώς επηρεάζει η τεχνολογία τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε σπίτια και ξενοδοχεία; Τελικά, τι προηγείται: το σχέδιο ή η τεχνολογική εξέλιξη;

Είναι σαν ένας χορός όπου κανείς δεν προηγείται για πολύ. Άλλοτε ο αρχιτέκτονας οραματίζεται έναν χώρο και «προκαλεί» τη βιομηχανία να βρει λύσεις – για παράδειγμα, μία βρύση που να ταιριάζει σε ένα μίνιμαλ μπάνιο ή μια τουαλέτα που εξοικονομεί νερό. Άλλοτε, η τεχνολογία κάνει το πρώτο βήμα, προσφέροντας καινοτομίες όπως αισθητήρες αφής ή στήλες ντους με λειτουργία χρωματοθεραπείας, που ανοίγουν νέους δρόμους στον σχεδιασμό.

Στην πράξη, είναι μια συνεχής συνεργασία:

Η αισθητική ζητά καθαρές γραμμές και διακριτικές λύσεις, η βιομηχανία ανταποκρίνεται με slim design και έξυπνες λειτουργίες.

Η βιωσιμότητα απαιτεί εξοικονόμηση, η τεχνολογία προσφέρει βρύσες χαμηλής ροής και συστήματα ανακύκλωσης νερού.

Η προσβασιμότητα ζητά ευελιξία, η βιομηχανία δημιουργεί λύσεις για όλες τις ηλικίες και ανάγκες.

Συμπερασματικά, δεν υπάρχει «πρώτος». Το σχέδιο και η τεχνολογία εξελίσσονται μαζί, το ένα εμπνέει και ενισχύει το άλλο.

Πώς ενσωματώνετε την καινοτομία στα προϊόντα σας;

Η καινοτομία είναι στον πυρήνα των brands που εκπροσωπούμε. Επενδύουν σε τεχνολογίες που βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης, όπως έξυπνα συστήματα εξοικονόμησης νερού, εργονομικά design και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Θέλουμε το μπάνιο να είναι όχι μόνο όμορφο, αλλά και έξυπνο.

Ποια είναι η προσέγγισή σας στο ESG;

Η Villeroy & Boch έλαβε πρόσφατα την EcoVadis Platinum διάκριση, την υψηλότερη βαθμολογία στο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης βιωσιμότητας. Με σκορ 85/100, κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των εταιρειών παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή βασίστηκε σε πρωτοβουλίες όπως η συμμετοχή στο UN Global Compact, η υπογραφή των UN Women’s Empowerment Principles και η επικύρωση των κλιματικών στόχων μέσω του Science Based Targets initiative.

Η εταιρεία επενδύει σε ενεργειακή αποδοτικότητα, ασφάλεια στον χώρο εργασίας, ανάπτυξη ηγεσίας και κοινωνικούς ελέγχους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για τις deco lovers: Το μπάνιο ως χώρος ευεξίας και προσωπικής έκφρασης

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε σε όσους αγαπούν το design;

Το μπάνιο δεν είναι απλώς ένας λειτουργικός χώρος. Είναι χώρος χαλάρωσης, προσωπικής φροντίδας και ευεξίας. Με τα προϊόντα μας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που αντανακλά το προσωπικό σας στυλ και σας προσφέρει καθημερινή απόλαυση.

Πού μπορεί κάποιος να δει τις συλλογές σας από κοντά;

Στο showroom μας στην Κηφισίας 330, μπορείτε να δείτε από κοντά τις συλλογές Ideal Standard και Villeroy & Boch, να συζητήσετε με την ομάδα μας και να βρείτε λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας — είτε πρόκειται για ένα νέο σπίτι, είτε για μια ανακαίνιση με στιλ.

Επιπλέον, οι συλλογές μας είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένα καταστήματα ειδών υγιεινής σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για ποιότητα και αρχιτεκτονική αρμονία.