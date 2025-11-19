Το-σχέδιο-της-ΔΕΗ-για-να-ισχυροποιηθεί-στη-ΝΑ-Ευρώπη

Τέσσερα βασικά στοιχήματα, αυτό της ευέλικτης παραγωγής, της εδραίωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, των ισχυρότερων και μεγαλύτερων δικτύων και του επανασχεδιασμού του ομίλου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, βάζει η ΔΕΗ μέσω του νέου της φιλόδοξου business plan για την τριετία 2026-2028.

Τα στοιχήματα αυτά που θα εξυπηρετήσουν οι επενδύσεις 10,1 δισ. της επόμενης τριετίας περιέγραψε στους Έλληνες και ξένους αναλυτές ο CEO Γιώργος Στάσσης, κατά το Capital Markets Day στο Four Seasons του Λονδίνου, δίνοντας το στίγμα της από εδώ και πέρα πορείας του ομίλου, αλλά και τους οικονομικούς στόχους για την επόμενη τριετία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία σύντομα θα μπει και στον χώρο της σταθερής τηλεφωνίας.

Συνοψίζοντας τα βασικά οικονομικά νούμερα, η ΔΕH του 2028 θα έχει EBITDA 2,9 δισ. ευρώ (από εκτίμηση για 2 δισ. φέτος), καθαρά κέρδη 900 εκατ. ευρώ και μέρισμα ανά μετοχή 1,2 ευρώ. Στόχος μάλιστα είναι το 2030 τα λειτουργικά κέρδη να έχουν φτάσει στα 3,2 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, που φέτος αναμένεται λίγο πάνω από 400 εκατ. ευρώ, στόχος είναι το 2027 να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ και το 2028 τα 900 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο assets και επενδύσεων, στο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ αναμένεται να προστεθούν επιπλέον 6,3 GW, ενώ το μεγάλο παιχνίδι θα παιχτεί στην ευέλικτη παραγωγή με επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν τα 7,3 GW το 2028. Ταυτόχρονα η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση στα δίκτυα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 6,5 δισ. ευρώ.

Στο σύνθετο και με όλο και περισσότερους κινδύνους διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, ο όμιλος όχι μόνο δίνει έμφαση στην καθετοποίηση ως φυσικό hedging έναντι των κινδύνων, τη γεωγραφική επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη και την τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του, αλλά και «βλέπει» τα ρίσκα της αγοράς ως ευκαιρία, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης, κάνοντας ειδική μνεία στα απότομα σκαμπανεβάσματα των τιμών και την ανάγκη πολλών επενδύσεων στην ευελιξία.

Στη μείζονα πρόκληση, που αφορά τα όλο και πιο συχνά volatility τιμών και τις περικοπές, η απάντηση του ομίλου της ΔΕH είναι ένα επενδυτικό μπαράζ σε standalone μπαταρίες, από τα 50 MW φέτος στο 1,3 GW το 2028, μετατρέποντας την πρόκληση σε κερδοφορία, όπως είπε ο επικεφαλής του ομίλου.

Νέες μονάδες φυσικού αερίου

Σωρευτικά, οι επενδύσεις στην ευελιξία θα φτάσουν από τα 6 GW το 2025 στα 7,5 GW το 2028, με την προσθήκη ενός νέου στόλου μπαταριών, υδροηλεκτρικών αλλά και μονάδων φυσικού αερίου.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο όμιλος εξετάζει τη δημιουργία μιας σειράς νέων και πιο αποδοτικών μονάδων που θα αντικαταστήσουν παλαιές θερμικές. Τέτοια είναι η μονάδα φυσικού αερίου 820 MW που εξετάζει να κάνει στη Βουλγαρία με ημερομηνία ηλέκτρισης το 2030, η ευέλικτη μονάδα αερίου 80 MW στη Ρουμανία, που θα μπαίνει γρήγορα στο σύστημα όταν οι τιμές κάνουν peak (peakers), μαζί φυσικά με τη μετατροπή της λιγνιτικής «Πτολεμαΐδας 5» σε μονάδα φυσικού αερίου με έναρξη λειτουργίας το 2028. Στην ίδια λογική κινείται και η νέα επένδυση των 840 Μεγαβάτ στην Αλεξανδρούπολη.

Κάθετος Διάδρομος

Στο μέτωπο της θωράκισης και των ευκαιριών, ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε στα οφέλη και τις συνέργειες που προκύπτουν από την παρουσία του ομίλου ΔΕH στον «διάδρομο» Ιταλίας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας (με διακλαδώσεις σε Κροατία και Βόρεια Μακεδονία), ο οποίος δημιουργεί σειρά από οφέλη στην παραγωγή, την εμπορία και τη διαχείριση ενέργειας, με το διευρυμένο γεωγραφικό αποτύπωμα να «θωρακίζει» την πράσινη ηλεκτροπαραγωγή, καθώς σε κάθε χώρα επικρατούν διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες.

Εκτενή επίσης αναφορά έκανε ο κ. Στάσσης στις επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. ευρώ που δρομολογεί η ΔEΗ στα δίκτυα, εξηγώντας ότι το 46% αφορά ενίσχυση των υποδομών, το 10% ψηφιοποίηση, το 33% έξυπνους μετρητές, και το 10% συντήρηση. Στο επίπεδο των έξυπνων μετρητών η διείσδυση βρίσκεται στο 18%.

Εκτενή αναφορά περιλαμβάνει η παρουσίαση στη λιανική, καθώς και στις συνέργειες που «ξεκλειδώνει» η ενσωμάτωση της Κωτσόβολος στο δίκτυο λιανικής της ΔΕH και στα νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που λανσάρει, όπως επίσης στη νέα στοχοθεσία για τις δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες, με την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-Τo-Τhe-Home.

Data Centers

Στο μέτωπο αυτό ο κ. Στάσσης στάθηκε στο σχέδιο για το data center 300 Μεγαβάτ στην Κοζάνη, που μπορεί να φτάσει και το 1 Γιγαβάτ, διευκρινίζοντας ότι η επένδυση θα προχωρήσει μόνο εφόσον ο όμιλος υπογράψει τη συμφωνία με τον hyperscaler με τον οποίο βρίσκεται σε συζητήσεις και ο οποίος θα αναλάβει να φέρει σε πέρας το εγχείρημα.

* Δείτε ενημερωτικό σημείωμα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.