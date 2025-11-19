Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για τη Σιγκαπούρη, όμως φρόντισε από χθες να βάλει το πολιτικό πλαίσιο των επόμενων ημερών, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέας παρεμβάσεις υπέρ κοινωνικών ομάδων που είναι κρίσιμες για την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα το κυβερνητικό επιτελείο «ποντάρει» και στην απόδοση των ήδη ψηφισμένων μέτρων που θα αρχίσουν να φαίνονται από το τέλος Νοεμβρίου, με την καταβολή του επιδόματος ενοικίου και του επιδόματος στους συνταξιούχους, ενώ είναι δεδομένο ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί συστηματικά να απευθυνθεί στη λεγόμενη «μεσαία τάξη» που βλέπει τον οικογενειακό προϋπολογισμό να δοκιμάζεται από τον επίμονο και σωρευμένο πληθωρισμό.

Χθες από την πρωινή εκπομπή της ERTNEWS, ο κ. Μητσοτάκης έκανε δύο σημαντικές προαναγγελίες. Ένα πακέτο άμεσης ενίσχυσης των κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται από την ευλογιά, αλλά και ένα μέτρο για επιδότηση των ανακαινίσεων σε κλειστά σπίτια, με την προοπτική να πέσουν στην αγορά.

Ως προς τους κτηνοτρόφους και ενόψει της πιθανότητας για κινητοποιήσεις ήδη από τον Δεκέμβριο, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε μια απευθείας επιδότηση, με γνώμονα το πλήθος των ζώων που θανατώθηκαν από κάθε παραγωγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις ανακοινώσεις θα κάνουν την επόμενη εβδομάδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ενώ το πακέτο θα είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα και με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τα λεφτά θα πληρωθούν ως το τέλος του έτους.

Ως προς την εξαγγελία του πρωθυπουργού για το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες από το βήμα του Προϋπολογισμού τον Δεκέμβριο, ενώ ήδη στο οικονομικό επιτελείο γίνονται ασκήσεις επί χάρτου. Το νέο πρόγραμμα θα «τρέξει» την άνοιξη και αναμένεται να επιδοτηθούν χωρίς αυστηρά οικονομικά κριτήρια ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων μιας παλαιότητας (τουλάχιστον 20ετίας), ώστε να τα ανακαινίσουν και να τα ρίξουν στην αγορά. Το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να ανέρχεται ως και στο 80% των εξόδων ανακαίνισης.

Είναι δεδομένο ότι η στεγαστική κρίση «πληγώνει» την κυβέρνηση, καθώς τα ενοίκια δεν αποκλιμακώνονται, ενώ ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα διαθεσιμότητας ακινήτων.

Στρατηγική μιας κάλπης

Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι η απόδοση των οικονομικών μέτρων είναι μια κρίσιμη παράμετρος, ώστε να ανακάμψει δημοσκοπικά η ΝΔ και να κινηθεί σε ποσοστά άνω του 30%. Ο ίδιος μάλιστα φρόντισε από χθες να δείξει ότι στις εκλογές του 2027 θα πάει με σκληρά διλήμματα και στρατηγική μιας κάλπης, δεν θα αφήσει δηλαδή…υποσχετικές για δεύτερη κάλπη, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη χαλαρότητα.

«Όλα αυτά που ακούω, διαβάζω, σενάρια, διπλές κάλπες, τριπλές κάλπες, δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μια εκλογή το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον και για το τι θα ήθελε να κάνει, εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας έτι μια φορά ότι ο εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει.