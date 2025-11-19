Τραμπ:-Θα-ήθελα-πολύ-να-απολύσω-τον-Πάουελ

Ο διάδοχος του Πάουελ ενδεχομένως να ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Τα «πυρά» κατά του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έστρεψε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως: «θα είμαι ειλικρινής, θα ήθελα πολύ να τον απολύσω».

Μάλιστα, κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, να επιταχύνει την αναζήτηση διαδόχου για τον Πάουελ. «Πρέπει να δουλέψεις σε αυτό Σκοτ. Το μόνο πράγμα στο οποίο ο Σκοτ ​​δεν τα πάει καλά είναι η Fed» υπογράμμισε.

Αστειευόμενος πρόσθεσε πως: «τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά, Σκοτ, και αν δεν το διορθώσεις γρήγορα, θα σε απολύσω».

Ο Μπέσεντ που ηγείται της αναζήτησης για νέο πρόεδρο της Fed, τόνισε ότι ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τους τρεις φιναλίστ για τη θέση μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών.