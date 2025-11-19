Υποχώρησαν-οι-ασιατικές-αγορές-εν-μέσω-πιέσεων-στις-τεχνολογικές-μετοχές

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Τετάρτη (19/11), ακολουθώντας τις πτώσεις της Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να ασκούν πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,33% στις 48,540,00 μονάδες σε ασταθές κλίμα συναλλαγών.

Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν περίπου κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,759%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Οι αποδόσεις των 20ετών ομολόγων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3 μονάδες βάσης στο 2,811%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ η απόδοση των 30ετών ομολόγων ανέβηκε σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 3,334%, πλησιάζοντας ιστορικά υψηλά.

Ο τεχνολογικός κλάδος πίεσε έντονα τον Nikkei 225 νωρίς στις συναλλαγές, με την εταιρεία δοκιμών ημιαγωγών Advantest να υποχωρεί πάνω από 4%, ενώ τελευταία διαπραγματευόταν μειωμένη κατά 0,88%. Η Renesas, εταιρεία ημιαγωγών, διαπραγματευόταν 4,4% χαμηλότερα.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε 0,61% στις 3.929,51 μονάδες. Οι γίγαντες του δείκτη, Samsung Electronics και SK Hynix, περιόρισαν ορισμένες απώλειες, διαπραγματευόμενοι 0,51% και 0,79% χαμηλότερα, αντίστοιχα.

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX/S&P 200 υποχώρησε κατά 0,25% στις 8.447,70 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,41% στις 25.840 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 3.946,74 μονάδες. Ο SZSE Component έμεινε αμετάβλητος στις 13.080,09 μονάδες. Οι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ μετοχές της Xiaomi υποχώρησαν πάνω από 4%, αφού η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας προειδοποίησε την Τρίτη για υψηλότερες τιμές στα smartphone το 2026 λόγω της αύξησης του κόστους των chip μνήμης ώστε να ανταποκριθεί στη ραγδαία ζήτηση για AI.

Τέλος, ο Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 0,43% στις 26.022,55 μονάδες.