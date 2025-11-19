Με την συμπλήρωση ενός έτους εφαρμογής του νέου Δικαστικού Χάρτη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις όλων των Πρωτοδικείων της χώρας και, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με το νέο Δικαστικό Χάρτη «επήλθε σοβαρή επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης».

Όπως είχε αποκαλύψει το thetimes.gr την περασμένη Κυριακή (16/11/2025), μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη (νόμος 5108/2024), ο χρόνος έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε από τις 750 ημέρες στις 364, δηλαδή επήλθε μείωση κατά 53,2%, ενώ στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αυτό της Αθήνας, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422, δηλαδή η έκδοση των αποφάσεων μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 έτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του γραφείου συλλογής στατιστικών στοιχείων (JustStat) του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της χώρας εκδίδει πρωτόδικη απόφαση σε εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες.

Ο Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε ότι η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε ότι οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των εφετών και θα συσταθεί στην Αθήνα Ποινικό Τμήμα.

Και όλα αυτά, σε συνδυασμό με την μεταφορά δικαστικής ύλης που έχει ήδη γίνει στους δικηγόρους και στην μεταφορά ύλης στους συμβολαιογράφους που θα γίνει πολύ σύντομα, τα αποτέλεσμα στους ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης θα φτάσουν τα Ευρωπαϊκά επίπεδα.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας χαρακτήρισε ως την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της Δικαιοσύνης την υλοποίηση του νέου Δικαστικού Χάρτη, κάτι που παράλληλα έδωσε ταχύτερη και καλλίτερη πρόσβαση των πολιτών στους 113 δικαστικούς σχηματισμούς (δικαστήρια) της χώρας.

Παράλληλα, ο κ. Μπούγας επισήμανε ότι θα συσταθεί διαρκής επιτροπή ελέγχου της πορείας του νέου Δικαστικού Χάρτη και όπου κρίνεται αναγκαίο θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφέτης, Χριστόφορος Λινός, ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι με το νέο Δικαστικό Χάρτη το Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας ενώ είχε 400 δικαστές σήμερα έχει 740, εκ των οποίων οι 520 είναι της πολιτικής Δικαιοσύνης και 220 της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εφέτης Πέτρος Αλικάκος, επισήμανε ότι αποδεδειγμένα βοηθάνε οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν με το νέο Δικαστικό Χάρτη και ο αριθμός των δικαστών στη συμπρωτεύουσα αυξήθηκε και έφτασε τους 223.

Ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, εφέτης Γεώργιος Ξυνόπουλος, επικεντρώθηκε στο κτιριακό πρόβλημα η επίλυση του οποίου όμως έχει ήδη δρομολογηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι με την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, λόγω της ένταξης περιφερειακών Πρωτοδικείων στα δικαστήρια του Πειραιά, θα τριπλασιαστεί η ύλη (αύξηση 151%). Ακόμη, επισήμανε ότι είναι αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών στον Πειραιά.

Στατιστικά στοιχεία για την απονομή της Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μειώθηκε στις 513 ημέρες από τις 1.422 η έκδοση των αποφάσεων, δηλαδή μειώθηκε από τα 4 χρόνια σε 1,5 χρόνο.