Χρηματιστήριο:-Ισχυρή-αντίσταση-οι-2031-μονάδες,-ισχυρή-στήριξη-οι-1972

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 248,9 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από νωρίς την υπεροπλία καθώς οι απώλειες στη Wall Street εξαιτίας των ρευστοποιήσεων των μετοχών των τεχνολογικών κολοσσών οδήγησαν σε απώλειες και τις άλλες διεθνείς αγορές. Με ρευστοποιήσεις του συνόλου των blue chips, τραπεζικών και άλλων τίτλων, με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να καταγράφεται λίγο πριν το κλείσιμο σε παραπλήσια επίπεδα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,337% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,14%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-4,26%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,34%), ο ΑΔΜΗΕ (-2,16%), η Lamda (-3,05%), η ΕΛΧΑ (- 6,96%), η Cenergy (-3,32%), η Κύπρου (-2,22%), ο Τιτάν (-2,05%),η ΔΕΗ (-1,30%), ο Ελλάκτωρ (-1,72%) και η Aegean (-3,51%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Trade Estates (+1,99%), η Performance Technologies (+1,39%) και η Trek Development (+9,86%). Απολογιστικά, 10 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 104 εκείνων που υποχώρησαν. Η ανατροπή του σκηνικού άλλαξε σε συνέχεια του sell-off των διεθνών κεφαλαίων.

Οι 2031 μονάδες μετατρέπονται και πάλι σε ισχυρή και κρίσιμη αντίσταση, ενώ οι 1972 μονάδες αποτελούν πλέον την εγγύτερη ισχυρή στήριξη. Η Infoquest και η Motor Oil ανακοινώνουν σήμερα τα αποτελέσματα 9μηνου.

Συνεχίζεται η διολίσθηση των δεικτών στη Wall Street και της μετοχής της Nvidia ενόψει της ανακοίνωσης των μεγεθών της για το 3ο τρίμηνο.