Χρυσοχοΐδης:-Να-σπάσουμε-τη-σιωπή-απέναντι-στη-βία,-τα-θύματα-να-καταγγέλλουν-την-κακοποίηση

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στο πλαίσιο εκδήλωσης για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Χρυσοχοϊδης μίλησε για τη βελτίωση που έχουν φέρει σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα οι κυβερνητικές πολιτικές.

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας. Η ενδοοικογενειακή βία, είναι ένα θλιβερό κοινωνικό πρόβλημα που, δυστυχώς, απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες γυναίκες θύματα, χιλιάδες παιδιά θύματα κακοποιητών και είμαστε εδώ, λοιπόν, να πούμε ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν. Οι πολιτικές μας έχουν αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο είμαστε όλο και καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων, κάθε χρόνο είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, ακόμη πιο κοντά στα θύματα. Θέλω να καλέσω όλες τις γυναίκες, όλα τα παιδιά, κάθε άνθρωπο που υφίσταται βία, να καταγγέλλει τη βία, να “σπάσουμε” τη σιωπή, να μην φοβάται κανείς, είμαστε εδώ και θα σας προστατεύσουμε», σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

«Σε λίγες μέρες, στις 25 Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται σήμερα, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές που εφαρμόζονται εναντίον της βίας των γυναικών. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στην εποχή μας, δυστυχώς, η βία, όλο και περισσότερο, αυξάνεται. Σε πολλά πεδία της κοινωνικής μας ζωής, έβλεπα εδώ, προηγουμένως, ζωγραφιές από τα πολύ μικρά παιδιά, από το δημοτικό σχολείο, εκεί όπου κοντά έμενε ο Άλκης Καμπανός και έρχεται στη μνήμη μας και πάλι ένα τόσο βίαιο αιματηρό γεγονός. Η βία λοιπόν, η οποία απλώνεται παντού, σε όλο τον πλανήτη, στη χώρα μας, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ως οικογένεια, ως σχολείο, ως πολιτική, ως χώρα, συνολικά ως ελληνική κοινωνία. Να την καταπολεμήσουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και διαθέτουμε πολλά» είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

«Και είμαστε εδώ σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία, να διαβεβαιώσει τους Έλληνες πολίτες ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας. Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα θλιβερό κοινωνικό πρόβλημα που, δυστυχώς, απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες γυναίκες θύματα, χιλιάδες παιδιά θύματα κακοποιητών. Και είμαστε εδώ, λοιπόν, να πούμε ότι οι πολιτικές μας αποδίδουν. Οι πολιτικές μας έχουν αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο είμαστε όλο και καλύτερα από πλευράς αποτελεσμάτων, κάθε χρόνο είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί, ακόμη πιο κοντά στα θύματα, χιλιάδες καταγγελίες, περίπου 13.000 συλλήψεις το 2025, τώρα, που ολοκληρώνεται το έτος» συνέχισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και συμπλήρωσε: «Θέλω να καλέσω όλες τις γυναίκες, όλα τα παιδιά, κάθε άνθρωπο που υφίσταται βία, να καταγγέλλει τη βία, να “σπάσουμε” τη σιωπή, να μην φοβάται κανείς, είμαστε εδώ και θα σας προστατεύσουμε».

