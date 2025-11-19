320 δισ. δολάρια σε μία νύχτα: Η ανακοίνωση της Nvidia και τα “διπλά” jobs data κρίνουν το μέλλον του AI ράλι

Η πιο νευρική εβδομάδα του 2025 ξεκινάει σήμερα και η Wall Street κρατάει την ανάσα της. Δύο γεγονότα υψίστης σημασίας συμπίπτουν χρονικά και αναμένεται να καθορίσουν αν το ιστορικό ράλι των αμερικανικών δεικτών θα συνεχιστεί με νέα ρεκόρ ή αν θα μετατραπεί σε απότομη διόρθωση.

Τετάρτη βράδυ: Nvidia – Το απόλυτο βαρόμετρο της τεχνητής νοημοσύνης Η μεγαλύτερη εταιρεία του πλανήτη βάσει κεφαλαιοποίησης (περίπου 4,6 τρισ. δολάρια) ανακοινώνει μετά το κλείσιμο της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου του οικονομικού της έτους 2026. Οι αναλυτές (σύμφωνα με στοιχεία LSEG) περιμένουν:

Έσοδα 54,9 δισ. δολάρια (+56% σε ετήσια βάση)

(+56% σε ετήσια βάση) Κέρδη ανά μετοχή 1,25 δολάρια

Gross margin περίπου 73,6% (μικρή συρρίκνωση λόγω κόστους Blackwell)

Ωστόσο, όπως συμβαίνει πλέον σε κάθε τρίμηνο, το πραγματικό στοίχημα δεν είναι τα νούμερα του παρελθόντος αλλά το guidance και τα σχόλια του Jensen Huang. Οι επενδυτές θα ψάξουν:

Επιβεβαίωση του “half a trillion” backlog που ανέφερε πρόσφατα ο CEO

Ρυθμό παραγωγής και παράδοσης των νέων Blackwell chips

Επίδραση των αμερικανικών περιορισμών εξαγωγών στην Κίνα

Πρώιμα σήματα για τη ζήτηση το 2026 (Rubin αρχιτεκτονική)

Οι αγορές επιλογών δείχνουν αναμενόμενη μεταβολή ±7% στη μετοχή – που μεταφράζεται σε κίνηση κεφαλαιοποίησης έως ±320 δισ. δολάρια σε μία μόνο συνεδρίαση, το μεγαλύτερο ever για οποιαδήποτε εταιρεία.

Παρασκευή πρωί: Διπλή βόμβα απασχόλησης λόγω απεργίας Λόγω της πρόσφατης απεργίας στο αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας, τα στοιχεία Nonfarm Payrolls του Οκτωβρίου θα δημοσιευθούν μαζί με αυτά του Νοεμβρίου την ίδια μέρα (Παρασκευή 21 Νοεμβρίου). Η αγορά θα λάβει δηλαδή δύο μηνιαία reports ταυτόχρονα – φαινόμενο πρωτοφανές.

Πολύ ισχυρά νούμερα → ενίσχυση σε φόβους “no landing” και πιθανή παύση στις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed το 2026

Πολύ αδύναμα νούμερα → αναζωπύρωση φόβων ύφεσης και απότομη πτώση των αποδόσεων ομολόγων

Η αβεβαιότητα είναι τεράστια, καθώς η Fed έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η αγορά εργασίας είναι το βασικό κριτήριο για την επόμενη κινήσεις νομισματικής πολιτικής.

Γενικότερο κλίμα: Ευάλωτη αγορά σε ιστορικά υψηλά Ο S&P 500 βρίσκεται μόλις 3-4% κάτω από τα ιστορικά υψηλά του Νοεμβρίου, αλλά η συγκέντρωση σε ελάχιστες μετοχές (Magnificent 7) και οι γεωπολιτικοί/εμπορικοί κίνδυνοι της νέας κυβέρνησης Trump καθιστούν την αγορά εξαιρετικά ευαίσθητη. Μία απογοητευτική Nvidia ή υπερβολικά “hot” στοιχεία απασχόλησης μπορούν να πυροδοτήσουν διόρθωση 10%+ μέχρι το τέλος του έτους. Αντίθετα, ισχυρό beat-and-raise από Nvidia και ήπια (αλλά υγιή) jobs data μπορούν να στείλουν τον Nasdaq σε νέα ρεκόρ πριν τις γιορτές.

Συμπέρασμα Η εβδομάδα 19-21 Νοεμβρίου 2025 δεν είναι απλώς “μια ακόμα εβδομάδα αποτελεσμάτων”. Είναι το απόλυτο stress test για το αν η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης και το soft-landing σενάριο της Fed αντέχουν στην πραγματικότητα ή αν βρισκόμαστε μπροστά σε φούσκα που ετοιμάζεται να σπάσει. Ό,τι κι αν συμβεί, οι κινήσεις που θα δούμε τις επόμενες συνεδριάσεις πιθανότατα θα χαράξουν την πορεία της αγοράς για όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026.