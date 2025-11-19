adobe:-Εξαγοράζει-τη-semrush-για-1,9-δισ.-δολάρια

Η Adobe θα καταβάλει 12 δολάρια ανά μετοχή για την εταιρεία, με τη συμφωνία να αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο το 2026.

Στην εξαγορά της πλατφόρμας λογισμικού Semrush προχωρά η Adobe, μια συμφωνία ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας την πρώτη εξαγορά της «μητέρας» του Photoshop μετά την αποτυχημένη κίνηση για την απόκτηση της Figma για 20 δισ. δολάρια το 2022.

Σύμφωνα με το -, η Adobe θα καταβάλει 12 δολάρια ανά μετοχή για την εταιρεία, με τη συμφωνία να αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο το 2026. Η εξαγορά θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη της Adobe, μετά την εξαγορά της Marketo για περίπου 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 και της Macromedia για περίπου 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2005.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Semrush «εκτοξεύτηκε» κατά 75% στο ιστορικό υψηλό των 1,83 δολαρίων, τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια άνοδο από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 2021. Η μετοχή της Adobe σημειώνει πτώση 2%.

Η Semrush είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναλύουν και να βελτιστοποιούν το διαδικτυακό μάρκετινγκ τους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία τους εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης AI.

Η ενδεχόμενη εξαγορά θα επιτρέψει στην Adobe, η οποία προσφέρει εργαλεία όπως τα Photoshop, InDesign, Acrobat και Illustrator, να βοηθήσει τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τις μάρκες τους στο διαδίκτυο.