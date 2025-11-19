Cenergy Holdings: Άλμα 47% για τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο – Στα 148 εκατ. ευρώ

Ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψε η Cenergy Holdings στο γ’ τρίμηνο 2025 με παράλληλη αναβάθμιση της εκτίμησης για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο του έτους.

Συνοπτικά:

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,55 δισ. ευρώ, 23% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις και των δύο τομέων.

Οι δείκτες κερδοφορίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το εννεάμηνο του 2025 να φτάνει τα €261 εκατ. (+35% σε ετήσια βάση) και περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας στην περιοχή του 17%.

Το καθαρό κέρδος αυξήθηκε στα 148 εκατ. ευρώ (+47% σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας την αύξηση των πωλήσεων, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €0,70 (+32%).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών1 παραμένει σταθερό και ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2025 εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει μεταξύ 335 και 350 εκατ. ευρώ.

«Η πορεία μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αποτυπώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Και οι δύο τομείς, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, κατέγραψαν σταθερές επιδόσεις, επωφελούμενοι από τις παγκόσμιες τάσεις για εξηλεκτρισμό, ενεργειακή ασφάλεια και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε παραγωγική ικανότητα και καινοτομία, ενισχύοντας τη θέση μας ώστε να προσφέρουμε βιώσιμες, προστιθέμενης αξίας λύσεις στους πελάτες μας. Το σταθερό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και η αναβάθμιση της εκτίμηση της κερδοφορίας για το τέλος της χρήσης επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη μας στη στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε χαράξει, καθώς και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου» υπογράμμισε ο Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings.

Η συνεπής υλοποίηση της στρατηγικής μας οδηγεί σε ισχυρές επιδόσεις

Εντός του εννεάμηνου 2025, οι Πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23% ανερχόμενες σε 1.546 εκατ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 261 εκατ. ευρώ, 67 εκατ. ευρώ (ή 35%) υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εντός του τρίτου τριμήνου 2025, τα ενεργειακά έργα εκτελέστηκαν αποτελεσματικά ενώ η αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής παρέμεινε υψηλή, οδηγώντας σε πωλήσεις ύψους 524 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Το ευνοϊκό μείγμα έργων που εκτελέστηκε και από τους δύο τομείς κράτησε τα περιθώρια γύρω στο 17% παράγοντας λειτουργικά κέρδη (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ύψους 90 εκατ. ευρώ (+21% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024).

Η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία οδήγησε τα κέρδη προ φόρων στα 192 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένα κατά 56% έναντι των 123 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ (έναντι 100 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 10% των πωλήσεων (έναντι 8% πέρυσι), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,70 ευρώ.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε περίπου 40 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, μειωμένο κατά 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με την περσινή περίοδο. Όπως είχε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Δελτία Τύπου, η αποκλιμάκωση αυτή οφείλεται τόσο σε χαμηλότερα επιτόκια αναφοράς όσο και σε μικρότερα περιθώρια. Αν εξαιρέσει κανείς τις ζημιές λόγω συναλλαγματικών διαφορών ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, που συνδέονται με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου σε δολάρια ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στο Maryland, το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος εμφανίζεται μειωμένο κατά 31% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024.

Οι επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων καλωδίων συνεχίστηκαν και συνδυάστηκαν με αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ανεβάζοντας τον καθαρό δανεισμό πάνω από τα επίπεδα της 30ής Ιουνίου. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι ο καθαρός δανεισμός θα μειωθεί στο τέταρτο τρίμηνο, διατηρώντας τους δείκτες μόχλευσης σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Τέλος, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέμεινε υψηλό (3,3 δισ. ευρώ), εξασφαλίζοντας ορατότητα εσόδων για τα επόμενα τρίμηνα. Οι νέες αναθέσεις έργων, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω, συνέβαλαν στη διατήρηση του ανεκτέλεστου σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική εκτέλεση έργων κατά το τρίτο τρίμηνο. Η θετική αυτή δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026.

Τομέας καλωδίων

Ο τομέας καλωδίων διατήρησε υψηλά ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής του δυναμικότητας και υψηλά περιθώρια κέρδους, ολοκληρώνοντας σημαντικά υπεράκτια και χερσαία έργα:

Παραδόθηκαν οι πρώτες παρτίδες υποβρύχιων καλωδίων inter-array 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia 3 (Ηνωμένο Βασίλειο) και υποβρύχιων καλωδίων export 155kV για το έργο DolWin Kappa (Γερμανία).

Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε στην παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων για έργα σε Πολωνία, Γαλλία και Γερμανία, μεταξύ των οποίων τα Nordseecluster και Dieppe Le Tréport OWFs

Η παραγωγή χερσαίων καλωδίων για το έργο Gennaker (220kV) στη Βαλτική Θάλασσα προχώρησε σύμφωνα με το πρόγραμμα

Oι νέες αναθέσεις έργων εντός του 3ου τριμήνου περιλαμβάνουν:

Σύμβαση με την Seaway7 για την προμήθεια 165 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων 66kV για το East Anglia 2 OWF. Έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τον ΑΔΜΗΕ που αφορά τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας με σύνθετα καλώδια 150kV.

Τομέας σωλήνων χάλυβα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε την ισχυρή της πορεία, υποστηριζόμενη από:

Την επιτυχή λειτουργία της νέας μονάδας επένδυσης σωλήνων με σκυρόδεμα (Concrete Weight Coating – CWC) στη Θίσβη, Ελλάδα.

Συνεχιζόμενη παραγωγή αγωγών για πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και το Ισραήλ.

Πρόοδο σε στρατηγικά έργα, όπως το Neptun Deep της OMV Petrom και το NEP CCS της BP στη Βόρεια Θάλασσα.

Νέα σύμβαση για την προμήθεια σωλήνων πιστοποιημένων για μεταφορά υδρογόνου, στο πλαίσιο του έργου διασύνδεσης Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

Προοπτικές

Η Cenergy Holdings διατηρεί την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση ώστε να αξιοποιήσει τις μακροπρόθεσμες τάσεις στον ενεργειακό τομέα. Ο τομέας καλωδίων επεκτείνει τη δυναμικότητά του τόσο στο κλάδο των υποβρύχιων όσο και στο κλάδο των χερσαίων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής επένδυσης του στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, η ζήτηση για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και για τηλεπικοινωνιακά καλώδια, παραμένει ισχυρή, με πρόσθετους όγκους παραγωγής να εξασφαλίζονται μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών-πλαισίων.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα αξιοποιεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα για την ανάληψη νέων ευκαιριών σε έργα φυσικού αερίου, δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και υποδομών μεταφοράς υδρογόνου. Καθώς οι συνθήκες της αγοράς βελτιώνονται, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ενώ η αποτελεσματική εκτέλεση υφιστάμενων έργων στηρίζει τη θετική προοπτική για το υπόλοιπο του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και στους δύο τομείς, καθώς και τη σταθερή κερδοφορία που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, η Cenergy Holdings εκτιμά πως το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 335–350 εκατ. ευρώ (από 310–340 εκατ. ευρώ προηγουμένως). Η αναθεωρημένη εκτίμηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στη συνεπή εκτέλεση των ενεργειακών έργων και στην ανθεκτικότητα του Ομίλου, παρά το ασταθές παγκόσμιο

περιβάλλον, και βασίζεται στις εξής βασικές παραδοχές: