Eurobank | “Μπροστά για την Οικογένεια”: Δημογραφικό, Ευκαιρίες και προκλήσεις στον Έβρο

Η Eurobank, μέσα από την πρωτοβουλία “Μπροστά για την Οικογένεια“, έχει αναδείξει το Δημογραφικό ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας, υλοποιώντας την περίοδο 2021–2025 ένα συνεκτικό πρόγραμμα δράσεων που στηρίζουν την οικογένεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, η Τράπεζα διοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη εκδήλωση δημόσιου διαλόγου με θέμα το Δημογραφικό, με τη συμμετοχή της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης – πρωτεύουσας του Έβρου με ιδιαίτερο εθνικό και γεωστρατηγικό συμβολισμό – αναδεικνύει τη στρατηγική δέσμευση της Eurobank να επενδύει στις ακριτικές περιοχές, στηρίζοντας την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι της Πολιτείας, της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου, σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το Δημογραφικό που ανέδειξε την ανάγκη συντονισμένης συνεργασίας όλων των φορέων.

AFI Microfinance | Επιχειρηματικότητα με κοινωνικό αντίκτυπο στον Έβρο

Η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό – “Μπροστά για την Οικογένεια“, ανακοίνωσε τον Μάιο 2025 μια νέα δράση για την ενίσχυση της απασχόλησης αποκλειστικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, παρέχοντας οικονομική στήριξη στην AFI Microfinance S.A. (AFI), το πρωτοπόρο ίδρυμα μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Η Τράπεζα προχωρά μαζί με την AFI, εξασφαλίζοντάς της κεφάλαια, ώστε η AFI να προσφέρει σε μόνιμους κατοίκους του Έβρου -ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους- με περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, επιχειρηματικά δάνεια έως €25.000 και σταθερό επιτόκιο μόλις 1%, με τη στήριξη της Eurobank.

Έχουν κατατεθεί 167 αιτήσεις μικροχρηματοδότησης συνολικού ύψους άνω των €3 εκατ., εκ των οποίων 70% από νέους κάτω των 40 ετών. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 60 αιτήματα, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δώσει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία έχει ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο. Μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η Eurobank επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου τοπικής ανάπτυξης, που θα ενισχύσει παράλληλα τη δημογραφική ανάκαμψη.

Η εκδήλωση της Eurobank στην Αλεξανδρούπολη, με τίτλο: “Δημογραφικό: Ευκαιρίες & Προκλήσεις στον Έβρο“, αποτέλεσε το επόμενο βήμα αυτής της στρατηγικής, φέρνοντας στο προσκήνιο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Δημογραφικού. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, απηύθυνε χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της παρουσίας της Τράπεζας στον Έβρο και την εθνική διάσταση του Δημογραφικού ζητήματος. Όπως ανέφερε: “Η Eurobank δεν περιορίζεται στον ρόλο της ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Είμαστε παρόντες ως θεσμικός εταίρος της κοινωνίας, με αποστολή να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος. Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης δεν είναι συμβολική, είναι στρατηγική. Το Δημογραφικό δεν είναι απλώς στατιστική πρόκληση, είναι εθνική υπόθεση με βαθιές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Μέσα από την πρωτοβουλία “Μπροστά για την Οικογένεια” υιοθετούμε μια ολιστική προσέγγιση: ενισχύουμε την απασχόληση, αναβαθμίζουμε την εκπαίδευση, στηρίζουμε τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Με συνέπεια και όραμα, υπηρετούμε την αποστολή μας: να χτίσουμε μια Ελλάδα δημογραφικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και αναπτυξιακά ισόρροπη.“.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε: “Το δημογραφικό είναι μια εθνική πρόκληση που καθορίζει την πορεία της χώρας μας τις επόμενες δεκαετίες. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλλει ουσιαστικά, με συνέπεια και διορατικότητα, στην προσπάθεια στήριξης των οικογενειών και των νέων ανθρώπων. Η πρωτοβουλία της Eurobank στον Έβρο δίνει πραγματικές ανάσες στην τοπική οικονομία και δημιουργεί προοπτική για όσους θέλουν να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια στον τόπο τους. Είναι μια παρέμβαση που δεν βελτιώνει μόνο τη ζωή των πολιτών, αλλά στέλνει και ένα ισχυρό μήνυμα: ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι υπόθεση όλων μας. Όταν η πολιτεία, η τοπική κοινωνία και ο ιδιωτικός τομέας κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, τότε μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τα δεδομένα και να χτίσουμε μια Ελλάδα όπου η οικογένεια έχει τη στήριξη και τις ευκαιρίες που της αξίζουν.“.

Ακολούθησαν δύο θεματικά πάνελ, τα οποία ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές του Δημογραφικού ζητήματος.

Το πρώτο πάνελ, με τίτλο “Δημογραφικό – Προκλήσεις και Ευκαιρίες“, επικεντρώθηκε στις θεσμικές και αναπτυξιακές διαστάσεις του ζητήματος, αναλύοντας την τοπική διάσταση του Δημογραφικού και τη σημασία της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος “Μπροστά για την Οικογένεια”, καθώς και τη σύνδεση του Δημογραφικού με την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα μέσα από τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γλούμης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank και Σταμάτης Βελεγράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της AFI Microfinance.

Το δεύτερο πάνελ με τίτλο “Δημογραφικό – Ώρα για Δράση”, εστίασε στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις του Δημογραφικού, παρουσιάζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την οικογένεια, την ψυχική υγεία και την αναπαραγωγική στήριξη. Συμμετείχαν οι γυναικολόγοι αναπαραγωγής, συνιδρυτές της Be-Live, κ.κ. Βασίλης Κελλάρης και Χάρης Χηνιάδης, και η Επιστημονική Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου και της Γραμμής 11525 του “Μαζί για το Παιδί”, κα Μάγια Αλιβιζάτου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με διαδραστική συζήτηση για τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειας και των παιδιών, με τη συμμετοχή της κας Κλειούς Χούπη, Κλινικού Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

Το συντονισμό των συζητήσεων είχε ο τηλεπαρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, κ. Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Εκπαίδευση και Περιφέρεια | Η Eurobank στηρίζει το αύριο των παιδιών του Έβρου

Η δέσμευση της Τράπεζας για στήριξη των ακριτικών περιοχών αποτυπώθηκε και σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, με επίσκεψη στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυπρίνου Έβρου, ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται σε μία από τις πιο ακριτικές περιοχές της χώρας, μόλις 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βουλγαρία και 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Το σχολείο φιλοξενεί 17 μαθητές από τον Κυπρίνο και τα γύρω χωριά και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής του θέσης, όπως περιορισμένες υποδομές και ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες.

Η Eurobank προσέφερε στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυπρίνου ένα πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ζήσε την Επιστήμη” που υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.. Με δωρεά της Eurobank έχουν εξοπλιστεί συνολικά έξι σχολεία: τέσσερα στον Έβρο, ένα στη Μυτιλήνη και ένα στην Ικαρία, δίνοντας σε μαθητές ακριτικών περιοχών πρόσβαση σε βιωματική και διαδραστική μάθηση στη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα δημόσια γυμνάσια, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό και βιωματική μάθηση.

Η επίσκεψη στο σχολείο ξεκίνησε με θερμό καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια του σχολείου, κα Κατερίνα Τσακιρίδου, και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Έρευνας & Νέας Γενιάς Έβρου, κ. Στυλιανό Κατσογριδάκη. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από την κα Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, τον κ. Χρήστο Γεωργόπουλο, Πρόεδρο της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., και τον κ. Μιχάλη Βλασταράκη, Γενικό Διευθυντή Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα “Ζήσε την Επιστήμη”, αναδεικνύοντας τη σημασία της βιωματικής μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, ενώ η ξενάγηση στους χώρους του σχολείου έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς η νέα υποδομή αλλάζει την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών.

Η στήριξη της παιδείας αποτελεί για την Eurobank στρατηγική επένδυση διαρκείας. Για 23 χρόνια η Eurobank υλοποιεί το πρόγραμμα “Μπροστά για την Παιδεία”, μία από τις μακροβιότερες και πιο συνεπείς δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου“, στηρίζοντας — από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες — την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Με την αρχική δωρεά των €100 εκατ. ανακαινίστηκαν 430 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων — Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία — που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την πρώτη διετία ανέρχεται σε €200 εκατ., ενώ προβλέπεται η συνέχιση του έργου και για την επόμενη περίοδο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εργασιών. Το πρόγραμμα καλύπτει σχολικές μονάδες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, διασφαλίζοντας σύγχρονες, ασφαλείς και ισότιμα προσβάσιμες συνθήκες μάθησης για όλους τους μαθητές, σε κάθε γωνιά της χώρας.