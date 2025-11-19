financial-times:-Ο-Κυριάκος-Πιερρακάκης-ένα-από-τα-φαβορί-για-το-τιμόνι-του-eurogroup

Ως ένα από τα φαβορί για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup εμφανίζει τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, δημοσίευμα των Financial Times, μετά την παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων βρίσκεται και ο προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού, Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ. Ο Πέτεγκεμ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία και την προηγούμενη φορά, αλλά τελικά δεν θέλησε να τεθεί αντιμέτωπος με τον Ντόναχιου.

Οπως σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα, οι προερχόμενοι από ΕΛΚ υπουργοί, διαθέτουν πλειοψηφία των εδρών στο Eurogroup, γεγονός που καθιστά πιθανή τη στήριξη ενός υποψηφίου από την ίδια πολιτική οικογένεια.

Ωστόσο, αναφέρουν οι FT, αυτό δεν αποκλείει μια δεύτερη προσπάθεια από τον Ισπανό υπουργό Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος απεσύρθη από την προηγούμενη κούρσα -όπως και ο Λιθουανός Σοσιαλδημοκράτης Ριμάντας Σάντζιους– όταν κατέστη σαφές ότι ο Ντόναχιου θα κέρδιζε τη μάχη.

Στην Παγκόσμια Τράπεζα ο Ντόνιαχου

Xθες, ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου ανακοίνωσε ότι παραιτείτα των καθήκοντων του στην ιρλανδική κυβέρνηση προκειμένου να ενταχθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, σε ρόλο γενικού διευθυντή.

Ο Ντόναχιου, 51 ετών, είχε επανεκλεγεί τον Ιούλιο για δυόμιση χρόνια επικεφαλής του Eurogroup. Κατείχε τη θέση από τον Ιούλιο του 2020.

Στη δήλωση παραίτησής του ανέφερε:

«Η ευκαιρία να υπηρετήσω ως Πρόεδρος του Eurogroup ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές μου, κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη δημόσια ζωή.

Συνεργαζόμενοι με συναδέλφους στο Eurogroup, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας Covid, των επιπτώσεων του αυξανόμενου πληθωρισμού λόγω του αδικαιολόγητου πολέμου κατά του λαού της Ουκρανίας και των συνεπειών για την Ευρώπη ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου.

Ενισχύσαμε το ευρώ χάρη στη συνεργασία, τη συνεργασία και την προθυμία μας να συνεργαστούμε. Αυτό συμβαίνει επειδή το νόμισμά μας είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό οικονομικό έργο, είναι μια επίδειξη των κοινών μας αξιών.

Πιστεύω ότι έχουμε προωθήσει το ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών, της διεύρυνσης, ώστε να συμπεριληφθούν η Κροατία και η Βουλγαρία, και του έργου μας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το Ψηφιακό Ευρώ και την Τραπεζική Ένωση», δήλωσε ο Π. Ντόναχιου».

Προσωρινός πρόεδρος ο Κύπριος Μάκης Κεραυνός

Σύμφωνα με τις μεθόδους εργασίας του, το Eurogroup θα επιλέξει νέο πρόεδρο το συντομότερο δυνατό και εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός, θα εκτελεί προσωρινά χρέη προεδρεύοντα.