h-air-india-ζητά-από-την-Κίνα-πρόσβαση-σε-στρατιωτικό-εναέριο-χώρο-για-να-μειώσει-κόστη-και-καθυστερήσεις

Η Air India πιέζει την ινδική κυβέρνηση να πείσει την Κίνα να της επιτρέψει τη χρήση μιας ευαίσθητης στρατιωτικής ζώνης εναέριας κυκλοφορίας στη Σιντζιάνγκ, ώστε να συντομεύσει τις διαδρομές της, καθώς αυξάνεται το οικονομικό κόστος από την απαγόρευση πτήσεων των ινδικών αερογραμμών πάνω από το Πακιστάν, σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας.

Το ασυνήθιστο αυτό αίτημα έρχεται μόλις εβδομάδες μετά την επαναφορά των απευθείας πτήσεων Ινδίας-Κίνας, μετά από πενταετή διακοπή λόγω σύγκρουσης στα σύνορα των Ιμαλαΐων.

Η Air India προσπαθεί να επαναφέρει την φήμη και το διεθνές της δίκτυο, μετά το δυστύχημα ενός Boeing 787 Dreamliner προς Λονδίνο τον Ιούνιο στην Γκουτζαράτ, όπου σκοτώθηκαν 260 άτομα και ανάγκασαν την εταιρεία να περιορίσει προσωρινά τις πτήσεις για ελέγχους ασφαλείας.

Η προσπάθεια αυτή περιπλέκεται από το κλείσιμο του εναέριου χώρου του Πακιστάν για τις ινδικές αερογραμμές, λόγω διπλωματικών εντάσεων που ξέσπασαν στα τέλη Απριλίου.

Για την Air India, τη μοναδική ινδική αερογραμμή με σημαντικό διεθνές δίκτυο, το κόστος καυσίμων έχει αυξηθεί έως και 29% και οι χρόνοι πτήσεων έως και τρεις ώρες σε ορισμένες μεγάλες διαδρομές, σύμφωνα με έγγραφο που υποβλήθηκε σε ινδικούς αξιωματούχους στα τέλη Οκτωβρίου και το οποίο αναθεώρησε το Reuters.

Η ινδική κυβέρνηση εξετάζει το αίτημα της Air India να ζητήσει διπλωματικά από την Κίνα να επιτρέψει εναλλακτική διαδρομή και πρόσβαση σε αεροδρόμια σε περίπτωση εκτροπών στα Hotan, Kashgar και Urumqi στη Σιντζιάνγκ, με στόχο ταχύτερη πρόσβαση στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη, αναφέρεται στο έγγραφο.

«Το δίκτυο μεγάλων αποστάσεων της Air India βρίσκεται υπό σοβαρή λειτουργική και οικονομική πίεση… Η εξασφάλιση της διαδρομής Hotan θα αποτελέσει στρατηγική επιλογή», προστίθεται.

Η αεροπορική εταιρεία, που ανήκει στον Όμιλο Tata και στη Singapore Airlines, εκτίμησε ότι η απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Πακιστάν επηρεάζει τα κέρδη της πριν από φόρους κατά 455 εκατομμύρια δολάρια ετησίως — ένα σημαντικό ποσό, δεδομένου ότι η ζημία της για το οικονομικό έτος 2024-25 ανήλθε σε 439 εκατομμύρια δολάρια.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν είναι ενήμερο για την κατάσταση και παρέπεμψε το Reuters στις «αρμόδιες αρχές». Η Air India και οι πολιτικές αεροπορικές αρχές σε Ινδία, Κίνα και Πακιστάν δεν απάντησαν σε ερωτήματα του Reuters.

Διαδρομές καθιστούνται ανέφικτες χωρίς Hotan

Ο εναέριος χώρος της Κίνας που ζητά η Air India περικλείεται από μερικά από τα υψηλότερα βουνά του κόσμου, ύψους 6.100 μέτρων και άνω, και αποφεύγεται από διεθνείς αερογραμμές λόγω πιθανών κινδύνων ασφαλείας σε περίπτωση αποσυμπίεσης.

Κρισιμότερο, η περιοχή ανήκει στο Δυτικό Θέατρο Επιχειρήσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο διαθέτει εκτεταμένα μέσα πυραύλων, drones και αντιαεροπορικής άμυνας και μοιράζεται ορισμένα αεροδρόμια με πολιτικά αεροσκάφη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Η έκθεση του Πενταγώνου για το στρατό της Κίνας τον Δεκέμβριο ανέφερε ότι η διοίκηση αυτή είναι υπεύθυνη για την αντίδραση σε οποιαδήποτε σύγκρουση με την Ινδία. Ο στρατός της Κίνας ελέγχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τον εναέριο χώρο σε σχέση με τις περισσότερες αγορές αεροπορίας, περιορίζοντας τις πορείες πτήσεων. Ο παρατηρητής ανοιχτών πηγών Damien Symon ανέφερε ότι πρόσφατα επεκτάθηκε μια αεροπορική βάση στο Hotan.

Τα στοιχεία της AirNav Radar δείχνουν ότι κανένα μη κινεζικό αεροσκάφος δεν προσγειώθηκε ή απογειώθηκε από το Hotan τον τελευταίο χρόνο. Ο Shukor Yusof, ιδρυτής της συμβουλευτικής Endau Analytics, σχολίασε ότι «η Air India μπορεί να προσπαθήσει, αλλά είναι αμφίβολο ότι η Κίνα θα συναινέσει», λόγω του δύσβατου εδάφους, της έλλειψης εναλλακτικών αεροδρομίων και ενδεχόμενων ζητημάτων ασφαλείας.

Οικονομικές πιέσεις και επιπτώσεις στην κίνηση

Η απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Πακιστάν έχει ήδη προκαλέσει ανατροπές στο δίκτυο της Air India. Η πτήση Δελχί-Ουάσινγκτον ανεστάλη τον Αύγουστο, και άλλες διαδρομές, όπως οι απευθείας πτήσεις Μουμπάι και Μπενγκαλούρου προς Σαν Φρανσίσκο, καθίστανται «ανέφικτες» λόγω επιπλέον τριών ωρών ταξιδιού, με στάση στο Καλκούτα. Οι επιβάτες στρέφονται σε ξένες αερογραμμές λόγω μικρότερου χρόνου πτήσης και χρήσης του εναέριου χώρου του Πακιστάν.

Η Air India εκτιμά ότι η πρόσβαση στη διαδρομή Hotan θα μειώσει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμων και τον χρόνο πτήσης, θα αποκαταστήσει την επιβατική και φορτοεκφορτωτική ικανότητα που είχε μειωθεί έως και 15% σε δρομολόγια όπως Νέα Υόρκη-Δελχί και Βανκούβερ-Δελχί, και θα μειώσει τις ζημίες κατά περίπου 1,13 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα.

Με την απαγόρευση εναέριας κυκλοφορίας να παραμένει σε ισχύ, η Air India ζητά «προσωρινή επιδότηση μέχρι να ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος του Πακιστάν».

Παράλληλα ζητήματα: Φόροι και παραγγελίες αεροσκαφών

Η αερογραμμή, η οποία έχει παραγγελίες αεροσκαφών ύψους 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ζητά βοήθεια για την επίλυση παλιών φορολογικών υποχρεώσεων. Η ινδική κυβέρνηση είχε αναλάβει την ευθύνη για απαιτήσεις πριν από την πώλησή της στον Όμιλο Tata το 2022, αλλά έχουν εκδοθεί ειδοποιήσεις για παλιές φορολογικές οφειλές ύψους 725 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξάνοντας τους νομικούς και φήμης κινδύνους.

Έγγραφο που είδε το Reuters δείχνει ότι οι φορολογικές αρχές προειδοποίησαν για «αναγκαστικά μέτρα», όπως η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, για την είσπραξη οφειλών 58 εκατομμυρίων δολαρίων σε μία περίπτωση. Η αμφισβήτηση αυτών των απαιτήσεων έχει προκαλέσει «πρόσθετο βάρος ρευστότητας», παρά τις διαβεβαιώσεις κατά τη διάρκεια της ιδιωτικοποίησης.

Με πληροφορίες από Reuters