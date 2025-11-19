lavipharm:-Το-q4-που-μπορεί-να-αλλάξει-το-αφήγημα-για-το-2026

H Lavipharm (ΛΑΒΙ) παρουσίασε στο 9μηνο του 2025 μια εικόνα που μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως μεικτή, αλλά ένας επενδυτής που διαβάζει βαθύτερα αντιλαμβάνεται ότι η εταιρεία έχει αρχίσει να πατάει σε πιο σταθερό λειτουργικό έδαφος. Η αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA κατά 11,2% στα €10,47 εκατ. από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στο δελτίο οικονομικών μεγεθών, αποτελεί ένδειξη ότι το λειτουργικό μοντέλο της εταιρείας έχει αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και λιγότερη ευαισθησία σε παροδικές διακυμάνσεις της εμπορικής δραστηριότητας. Ακόμη και από τις καθαρά συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2,7% στα €9,52 εκατ., παρά την επιβάρυνση από τα προγράμματα stock award και stock option (€0,71 εκατ.), τα οποία αποτελούν λογιστική και όχι ταμειακή επιβάρυνση.

Στο επίπεδο των πωλήσεων, η Lavipharm καταγράφει αύξηση 4,8% πριν από clawback και rebates (στα €47,74 εκατ.). Η εικόνα αυτή στηρίζεται ουσιαστικά στην ισχυρή ανάκαμψη των πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 37,7%. Αυτή η διεύρυνση της εγχώριας βάσης εσόδων είναι σημαντική, καθώς μειώνει την εξάρτηση από την κυκλικότητα των εξαγωγών – μια εξάρτηση που γίνεται εμφανής από τη συγκυριακή μείωση των εξαγωγών κατά 27,5% στο εννεάμηνο. Η εταιρεία αναφέρει ότι η πτώση αυτή είναι προσωρινή, αποτέλεσμα χρονοκαθυστέρησης στις παραγγελίες πελατών, και ότι οι παραγγελίες προς εκτέλεση στο τελευταίο τρίμηνο προδιαγράφουν πλήρη αναστροφή της εικόνας, με αναμενόμενες εξαγωγές €10,5 εκατ. έναντι €13,7 εκατ. του 9μήνου.

Παρά την ήπια υποχώρηση του μικτού κέρδους (-3,6%), η εταιρεία διατηρεί σταθερή λειτουργική αποτελεσματικότητα. Αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι το περσινό εννεάμηνο είχε ενισχυθεί τεχνητά από την έκτακτη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης λόγω εκκαθάρισης θυγατρικών – μια επίδραση που δεν επαναλαμβάνεται φέτος και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σύγκριση των καθαρών κερδών (€3,51 εκατ. έναντι €9,22 εκατ.). Από επενδυτικής σκοπιάς, η συγκεκριμένη διόρθωση καθιστά τα τρέχοντα αποτελέσματα πιο “καθαρά” και πιο αντιπροσωπευτικά της πραγματικής λειτουργικής πορείας της εταιρείας.

Σημαντική παράμετρος είναι και η κεφαλαιακή διάρθρωση. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα €29,78 εκατ., επίπεδο ελεγχόμενο και προσαρμοσμένο στο μέγεθος του ομίλου. Με δεδομένο ότι το EBITDA του 9μήνου υπερβαίνει τα €10 εκατ., ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα, επιτρέποντας στη διοίκηση να σχεδιάζει επενδυτικές κινήσεις χωρίς περιορισμούς. Η απομείωση των παρεπόμενων δραστηριοτήτων – οι “Λοιπές Πωλήσεις” μειώθηκαν κατά 75,8%, αποτελώντας μόλις το 0,2% του κύκλου εργασιών – δείχνει μια πιο συνεκτική στρατηγική εστίασης στο core business, κάτι που οι θεσμικοί επενδυτές συνήθως αντιμετωπίζουν θετικά, γιατί βελτιώνει τη διαφάνεια και την απόδοση κεφαλαίου.

Εξετάζοντας τη δυναμική του τελευταίου τριμήνου, η Lavipharm εισέρχεται σε μια περίοδο ενισχυμένης ζήτησης: οι πωλήσεις φαρμακευτικής κάνναβης αναμένεται να επιταχυνθούν σημαντικά σε σχέση με το ιδιαίτερα χαμηλό περσινό Q4, ενώ ο όγκος των παραγγελιών για εξαγωγές προδιαγράφει έντονη ανάκαμψη. Συνδυαστικά, οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητή αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA τόσο σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο όσο και συγκριτικά με το Q1–Q3 του 2025.

Συνολικά, η Lavipharm δείχνει μια εταιρεία που κινείται σε τροχιά εξυγίανσης της σύνθεσης των εσόδων της, ενίσχυσης της λειτουργικής της βάσης και σταδιακής αύξησης της ορατότητας προς τους επενδυτές. Η μετάβαση σε ένα πιο καθαρό και σταθερό προφίλ EBITDA, η ισχυρή εγχώρια ανάπτυξη και η αναμενόμενη ανάκαμψη των εξαγωγών στο Q4 διαμορφώνουν ένα πλαίσιο θετικών ενδείξεων για τη συνέχεια του 2025 και του 2026.

Διαγραμματικά η μετοχή συνεχίζει να κινείται μέσα σε ένα στενό πλαίσιο τιμών, αναμένοντας το κατάλληλο καύσιμο για να φύγει προς υψηλότερα νούμερα. Εδώ το ρόλο του άνω εύρους παίζει η περιοχή των €0,858 με €0,88 και του κάτω εύρους τα €0,78 με €0,72. Τα οικονομικά στοιχεία του τέταρτου τριμήνου ίσως και να είναι το έναυσμα για μια εκ νέου κίνηση προς το €1.

