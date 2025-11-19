Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, November 19
    saudi-aramco:-Ενεργειακά-deals-30-δισ.-δολαρίων-στις-ΗΠΑ
    Saudi Aramco: Ενεργειακά deals 30 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

    Saudi Aramco: Ενεργειακά deals 30 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

    Επιχειρήσεις

    Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σ. Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έφθασε στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει για το αγαπημένο θέμα του Τραμπ: επενδύσεις στις ΗΠΑ.

    Συμφωνίες αξίας 30 δισ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα με τις ΗΠΑ θα υπογράψει το Ριάντ όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του σαουδαραβικού κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco, Αμίν Νάσερ.

    Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σ. Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έφθασε στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει για το αγαπημένο θέμα του Τραμπ: επενδύσεις στις ΗΠΑ.

    Καθισμένος δίπλα στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τις σαουδαραβικές επενδύσεις στις ΗΠΑ μέχρι το ύψος του 1 τρισ. δολαρίων, από τα 600 δισ. δολ. που είχε υποσχεθεί στον Τραμπ όταν αυτός είχε επισκεφθεί το Ριάντ τον Μάιο.

    Οι υπεσχημένες επενδύσεις του 1 τρισ. στις ΗΠΑ είναι ένας δύσκολος για το Ριάντ στόχος, με δεδομένες τις τεράστιες δαπάνες που έχει ήδη αφιερώσει σε εγχώρια κολοσσιαία έργα, όπως η κατασκευή φουτουριστικών μεγαλουπόλεων στην έρημο, το κόστος των οποίων έχει εκτοξευθεί εκτός του προϋπολογισμού τους και τις καθυστερήσεις στην κατασκευή σταδίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com