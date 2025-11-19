ubs:-Η-Ελλάδα-είναι-το-ισχυρότερο-asset-στο-χαρτοφυλάκιο-της-fraport

Η UBS εκτιμά ότι τα συνολικά έσοδα της Fraport στην Ελλάδα θα αυξηθούν από 610 εκατ. ευρώ το 2025 σε 1,78 δισ. ευρώ το 2056, δυναμική που ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης του ομίλου.

Η UBS χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά ως το ισχυρότερο περιουσιακό στοιχείο στο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Fraport, καθώς αποτελεί τη μοναδική δραστηριότητα του ομίλου που αποδίδει σταθερά πάνω από το κόστος κεφαλαίου.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου, η Fraport στην Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) 10%, ενώ το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC) εκτιμάται σε 7,7%, γεγονός που καθιστά την ελληνική αγορά ως την πιο επικερδή επένδυση του ομίλου.

Η απόδοση αυτή ξεπερνά με διαφορά όλες τις άλλες διεθνείς συμμετοχές της Fraport, όπως τη Βραζιλία, το Περού και την κοινοπραξία Twin Star στη Βουλγαρία, με την UBS να προβλέπει πως το 2027 η Ελλάδα θα εμφανίσει την υψηλότερη απόδοση κεφαλαίου σε όλο το διεθνές χαρτοφυλάκιο και θα είναι η μοναδική που θα αποδίδει πάνω από το κόστος χρηματοδότησης.

Η ελληνική δραστηριότητα της Fraport διακρίνεται επίσης για την ικανότητά της να δημιουργεί ισχυρές ταμειακές ροές. Η UBS υπολογίζει ότι η Fraport στην Ελλάδα θα εμφανίσει την καλύτερη σχέση ελεύθερων ταμειακών ροών προς απασχολούμενο κεφάλαιο το 2027, σε σύγκριση με όλες τις άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Παράλληλα, οι προβλέψεις της UBS δείχνουν συνεχή αύξηση τόσο των αεροπορικών όσο και των μη αεροπορικών εσόδων, με τα συνολικά έσοδα της Fraport στην Ελλάδα να εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 610 εκατ. ευρώ το 2025 σε 1,78 δισ. ευρώ το 2056, δυναμική που ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης της Fraport.

Η UBS υπογραμμίζει επίσης ότι καθώς η κερδοφορία στην Ελλάδα βελτιώνεται, τα μερίσματα προς τους μετόχους αυξάνονται, ενώ η Fraport θα ωφεληθεί αναλογικά από τη σημαντική ενίσχυση των διανεμόμενων κερδών. Η UBS σημειώνει ότι τα επόμενα χρόνια η ελληνική δραστηριότητα μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη πιο σημαντική πηγή μερισματικών ροών για τον όμιλο.

Στις εκτιμήσεις της η UBS λαμβάνει υπόψη και μελλοντικές θετικές επιδράσεις, όπως η αναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου duty free, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα λιανικής κατά 50% το 2048. Ακόμη και η λειτουργία του ανταγωνιστικού αεροδρομίου στα Χανιά από το 2027 έχει περιορισμένη επίδραση, καθώς επηρεάζει μόνο περίπου το 11% της συνολικής επιβατικής κίνησης της Fraport Greece.

Ως προς τη μετοχή της Fraport, η UBS αυξάνει την τιμή-στόχο στα 65 ευρώ, από 58 ευρώ προηγουμένως, υποβαθμίζοντας τη σύσταση σε «sell» (από neutral).