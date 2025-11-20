Έρχονται-νέες-εξαγορές-στα-σούπερ-μάρκετ

Πόσες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχει σήμερα η Ελλάδα και πόσες θα μπορούσε να «αντέξει» ένα επιτυχημένο λειτουργικό μοντέλο.

Νέο γύρο συγκέντρωσης στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων προβλέπουν τα στελέχη των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς ο κλάδος εξακολουθεί να διέρχεται περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων. Οι κινήσεις εξαγορών αναμένεται να συνεχιστούν και το 2026, στη σκιά σημαντικών πιέσεων κυρίως για τους μικρότερους «παίκτες» του χώρου.

«Ο κλάδος δέχεται πίεση. Η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χρονιά δεν έχει κλείσει και ανακοινώνονται εξαγορές. Το ίδιο θα γίνει και το 2026, θα δούμε περισσότερες εξαγορές», δήλωσε χθες ο επικεφαλής της αλυσίδας Δ. Μασούτης και αντιπρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννης Μασούτης, εξηγώντας πως το εν λόγω φαινόμενο πρέπει να απασχολήσει τόσο την αγορά, όσο και την κυβέρνηση καθώς «επιβεβαιώνει την πίεση που βιώνει ο κλάδος».

«4-6 αλυσίδες στην Ελλάδα είναι ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο»

«Αν κοιτάξουμε την Ευρώπη, συνήθως η αγορά έχει 4-8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανά χώρα. Θεωρώ ότι αυτό αποδίδει, είναι ένα αποτελεσματικό μοντέλο, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το μοντέλο, όπου τώρα διαθέτει άνω των 40 αλυσίδων», εκτίμησε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και επικεφαλής του ομίλου ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

«4-6 αλυσίδες στην Ελλάδα είναι ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας», πρόσθεσε, εξηγώντας μάλιστα πως σε ένα τέτοιο μοντέλο, το κόστος λειτουργίας θα μειωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, είναι δεδομένο ότι οι μικροί του κλάδου πιέζονται και ο αριθμός τους, μοιραία, θα μειωθεί, ωστόσο δεν θα μηδενιστεί.

«Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αλλά οι τιμές δεν γυρίζουν στα προ πενταετίας επίπεδα»

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κ. Παντελιάδης χαρακτήρισε θετική εξέλιξη «ότι εμπεδώνεται η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού» και έκανε λόγο για μια καλή χρονιά εφέτος από πλευράς πληθωρισμού. «Φυσικά υπάρχουν και αυξήσεις και μειώσεις τιμών, αλλά επιτέλους είναι θετικό το σύνολο. Και η επόμενη χρονιά πιστεύουμε ότι θα είναι καλή».

Για μια φορά ακόμη ο ίδιος επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι τιμές δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα προ πενταετίας επίπεδα, ενώ εξήγησε πως «στον βαθμό που τους αναλογεί, τα σούπερ μάρκετ έχουν απορροφήσει μέρος του κόστους και έχουν συγκρατήσει την ακρίβεια». «Δεν φταίμε εμείς για τον πληθωρισμό και δεν θα απολογηθούμε για αυτόν», τόνισε με νόημα ο κ. Παντελιάδης.

Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα στο μυαλό του καταναλωτή και δικαιολογημένα», σημείωσε με τη σειρά του ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Απόστολος Πεταλάς.

«Είναι αναπόφευκτο τα κόστη μας να τα πληρώσει ο καταναλωτής»

Στη συνέχεια ο κ. Παντελιάδης εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους λειτουργίας των σούπερ μάρκετ, με επίκεντρο τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα δυσθεώρητα ενοίκια, την καταβολή μισθών και τα υψηλά δημοτικά τέλη.

«Για να είμαστε βιώσιμοι με τέτοια κόστη λειτουργίας, στο τέλος είναι αναπόφευκτο τα κόστη μας να τα πληρώσει ο καταναλωτής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο 1,65% μειώθηκε η προ φόρων κερδοφορία του κλάδου

Την ίδια στιγμή, η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ συνεχίζει να βαίνει μειούμενη. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, το 2024 η προ φόρων κερδοφορία του κλάδου υποχώρησε στο 1,65% από 1,84% το 2023 κι ενώ μια υγιής επιχείρηση θα πρέπει να έχει περιθώριο κέρδους κοντά στο 3%.

«Υπάρχει φημολογία ότι δεν λέμε την αλήθεια για τα κέρδη μας. Μιλούν όλοι για παράλληλες δραστηριότητες των σούπερ μάρκετ, όπως ο Σκλαβενίτης που έχει τη Γλάρος κι εμείς (σ.σ. η ΜΕTRO ΑΕΒΕ) με την εταιρεία Milestone. Δεν έχουμε καμία κρυφή και παράλληλη δραστηριότητα, είναι απολύτως ειλικρινείς οι ισολογισμοί μας», ανέφερε σε άλλο σημείο της παρέμβασής του ο κ. Παντελιάδης, σημειώνοντας δε πως «υπάρχει λαϊκισμός πολύς στην Ελλάδα, ο οποίος περνάει και στα σούπερ μάρκετ γιατί είμαστε μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλους τζίρους».

«Ο παρεμβατισμός παραμένει και μειώνει τον ανταγωνισμό»

Κληθείς να περιγράψει το νέο τοπίο στην αγορά, μετά την απόσυρση σημαντικών μέτρων που είχαν ληφθεί κατά την ακρίβειας, ο κ. Παντελιάδης εξήγησε πως «πολλές είναι οι ρυθμίσεις που παραμένουν. Γραφειοκρατία υπάρχει. Κρυφά κόστη υπάρχουν. Ο παρεμβατισμός παραμένει και δεν αφήνει τις αλυσίδες ελεύθερες να δράσουν. Περιορίζεις τις δυνατότητες και δράσεις τους και άρα μειώνεις τον ανταγωνισμό», τόνισε.

Υπερβολικά τα πρόστιμα

Σε ό,τι δε αφορά τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις του κλάδου, ο κ. Παντελιάδης εξήγησε ότι «δεν ξέρω αν οι επιχειρήσεις είχαν υποπέσει σε παραβάσεις. Αλλά ακόμη κι αν υπέπεσαν, αυτά τα ποσά είναι υπερβολικά υψηλά».

Ταυτόχρονα ανέφερε πως συμφωνεί πλήρως με την πρόσφατη δήλωση του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου πως πρόκειται για «πρόστιμα εντυπώσεων».

«Είναι λάθος η αντίληψη ότι το κράτος είναι ο Ρομπέν των Δασών κι εμείς τα σούπερ μάρκετ είμαστε οι κακοί. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο», πρόσθεσε, μη διστάζοντας να επισημάνει πως «Δεν έχουμε πάντα θετική αντιμετώπιση., παρά τη συνεργασία που έχουμε με την κυβέρνηση».

Ο κ. Παντελιάδης απέφυγε να κάνει σχόλιο για την ενιαία αρχή εποπτείας της αγοράς, σημειώνοντας πως «εμείς ελεγχόμαστε ήδη και θα συνεχίσουμε να ελεγχόμαστε», ενώ αναφορικά με την αναγραφή της τιμής παραγωγού στο καρτελάκι των νωπών προϊόντων εξέφρασε την ανάγκη να επιλυθούν επιμέρους ζητήματα, όπως νομικά και πρακτικά, προτού εφαρμοστεί αυτή η απόφαση.«Αν αυτό το μέτρο συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας, τότε είμαστε υπέρ», σημείωσε.

«Η Ελλάδα χρειάζεται αυξήσεις μισθών και εισοδημάτων»

Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, καθώς η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών έχει μειωθεί, απαιτείται γενναία αύξηση μισθών και εισοδημάτων.

«Σε αυτό συμβάλλουν τα σούπερ μάρκετ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2023 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα σούπερ μάρκετ ήταν 1.219 ευρώ (μεικτά) και αυξήθηκε στα 1.341 ευρώ το 2024. Πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και τους μισθούς», τόνισε.