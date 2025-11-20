Ανεργία:-Ετήσια-μείωση-7,8%-των-εγγεγραμμένων-στο-μητρώο-της-ΔΥΠΑ

Σε 768.001 άτομα ανήλθε τον Οκτώβριο του 2025 το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Αυτό σημαίνει μείωση κατά -65.057 άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αύξηση κατά 47.962 άτομα (6,7%), σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025.

Από αυτά 410.859 (53,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 357.142 (46,5%) για λιγότερο από 12 μήνες.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 259.631 (33,8%) και οι γυναίκες σε 508.370 (66,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ανέρχεται σε 228.942 άτομα (29,8%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας-Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ανέρχεται σε 366.855 άτομα (47,8%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, 253.170 άτομα (33%) και 154.632 άτομα (20,1%), αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων τον Οκτώβριο 2025 ανέρχεται σε 131.994 άτομα. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση κατά 13.923 άτομα (11,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, μείωση κατά -39.673 άτομα (-23,1%) συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο 2025.

Από αυτά οι 117.350 (88,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 14.644 (11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.439 (37,5%) και οι γυναίκες σε 82.555 (62,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 105.960 (80,3%) είναι κοινοί, 1.334 (1,0%) είναι οικοδόμοι, 14.644 (11,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.401 (1,1%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.602 (6,5%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 (0,0%) είναι λοιποί.

Δείτε περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο περιφέρειας, καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας.