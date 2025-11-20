Αντωνιάδης-(ΣΕΒΤ):-Η-βιομηχανία-τροφίμων-«αντέχει»-παρά-τις-προκλήσεις

Τι είπε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒΤ Γρηγόρης Αντωνιάδης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ.

Σε μεταβατικό στάδιο βρίσκεται σήμερα ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς οι νέες συνθήκες που επικρατούν, απαιτούν διαρκή εξέλιξη και νέες ισορροπίες.

«Η βιομηχανία τροφίμων και το λιανεμπόριο πρέπει να βρουν νέα πατήματα», τόνισε νωρίτερα την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Γρηγόρης Αντωνιάδης, μιλώντας από το βήμα του 16ου Συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ).

Το πλέγμα των προκλήσεων

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνιάδη, η βιομηχανία τροφίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την τόνωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.

-Γεωπολιτικές εντάσεις κρατούν στα ύψη τις τιμές ενέργειας και επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα.

-Η συζήτηση για τους δασμούς μπορεί να βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, καθώς δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε το αύριο. Είναι μια συζήτηση που, σύμφωνα με τον κ. Αντωνιάδη, συνιστά ένα σημείο αστάθειας για τις διεθνείς σχέσεις.

-Η κλιματική κρίση καθιστά πλέον αναγκαία τη διασφάλιση της μέχρι πρότινος δεδομένης επισιτιστικής ασφάλειας.

-Οι κοινοτικοί κανονισμοί μεταφράζονται σε ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις.

-Οι θεσμικές παρεμβάσεις θέτουν εμπόδια στη λειτουργία της αγοράς.

-Η έλλειψη δυναμικού είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

-Οι καταναλωτές αλλάζουν και αποκτούν νέες διατροφικές συνήθειες.

-Το νέο ψηφιακό τοπίο φέρνει διαρκή καταιγισμό μηνυμάτων.

Οι δράσεις της βιομηχανίας τροφίμων σε τρεις άξονες

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον κι ενώ τα νοικοκυριά τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό δέχονται σημαντικές πιέσεις, η βιομηχανία τροφίμων αναλαμβάνει δράσεις σε τρία κρίσιμα, σύμφωνα με τον κ. Αντωνιάδη, πεδία:

-Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες

-Παροχή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία

-Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αγοράς.

«Σε αυτή τη νέα τροχιά μετάβασης, επανεκκίνησης, η βιομηχανία τροφίμων είναι αισιόδοξη. Επιδείξαμε ανθεκτικότητα σε δύσκολους καιρούς. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχοντας στο επίκεντρο τους καταναλωτές και τις ανάγκες τους», τόνισε στη συνέχεια ο κ. Αντωνιάδης, σπεύδοντας ωστόσο να σχολιάσει πως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία αντικειμενικότητα στο ερώτημα: «η ακρίβεια οφείλεται στις υψηλές τιμές ή στα χαμηλά εισοδήματα;».