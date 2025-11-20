Για απείθεια παραπέμπεται στον εισαγγελέα ο «Φραπές» – Καβγάς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη βίαιη προσαγωγή  του

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης προκάλεσε η άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη γνωστού ως «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δια του εισηγητή τους Μακάριου Λαζαρίδη ζήτησαν να παραπεμφθεί άμεσα η υπόθεση στον εισαγγελέα ο οποίος θα κρίνει εάν ο μάρτυρας έχει το δικαίωμα της σιωπής όπως ο ίδιος υποστηρίζει ή αν έχει τέλεσει το αδίκημα της απείθειας και πρέπει να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του από την εξεταστική.

Από την άλλη πλευρά σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε να εκδοθεί από την επιτροπή ένταλμα βίαιης προσαγωγής χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα. Το συγκεκριμένο διαδικαστικό ζήτημα τέθηκε σε ψηφοφορία με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη συνεδρίαση προκειμένου όπως είπαν να μην νομιμοποιήσουν «μια παράβαση καθήκοντος».

Ο κ. Λαζαρίδης σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μίλησε για φθηνά σόου. «Όλο το προηγούμενο διάστημα η αντιπολίτευση υποστήριζε ότι ο Ξυλούρης γνωστός και ως “Φραπές” ήταν ύποπτος. Σήμερα λέει ότι δεν έχει αυτή την ιδιότητα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος εξήγησε στα μέλη της επιτροπής πως ακόμα και αν ο ίδιος διαπιστώνει ότι ο μάρτυρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την επίκληση του δικαιώματος της σιωπής δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής ποινών. «Αρμόδιος για την επιβολή ποινών ή την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής είναι ο εισαγγελέας» ανέφερε.

Πάντως, το άρθρο 147 του Κανονισμού της Βουλής που περιγράφει τις δυνατότητες προσφυγής των εξεταστικών επιτροπών σε αποδεικτικά μέσα αναφέρει πως:

1. H επιτρoπή έχει δικαίωμα να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτoψία ή να διατάσσει πραγματoγνωμoσύνη με τoυς όρoυς και τις διατυπώσεις πoυ πρoβλέπoνται από τις διατάξεις τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας.

2. Oι κλήσεις των μαρτύρων και τα εντάλματα βίαιης πρoσαγωγής τoυς υπoγράφoνται από τoν Πρόεδρo της επιτρoπής ή, κατά τις περιστάσεις, από τoν εντεταλμένo την ενέργεια oρισμένης έρευνας και διαβιβάζoνται στoν εισαγγελέα με την επιμέλεια τoυ oπoίoυ και εκτελoύνται.

Από το ΠΑΣΟΚ η κυρία Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε πως «η πρόταση μας είναι σαφής θεωρούμε ότι η επιτροπή μας οφείλει να εκδώσει ένταλμα βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα. Έχει υποχρέωση να εμφανιστεί και στην συνέχεια έχει δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερωτήσεις που νομίζει ότι τον αυτοενεχοποιούν έστω και αν το κάνει καταχρηστικά».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) υποστήριξε ότι η πρόταση της ΝΔ αποτελεί υπεκφυγή ενώ υπέρ της άμεσης βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα επέμειναν οι εισηγητές Νέας Αριστεράς, Νίκης, Ελληνικής Λύσης, Πλεύσης Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. «Αποτελεί απόδειξη κυβερνητικής εμπλοκής και συγκάλυψης η πρόταση της πλειοψηφίας» σχολίασε ο κ. Γιώργος Ρούντας.

Πάντως, ο κ. Βασίλης Κόκκαλης λίγο πριν την έναρξη της σχετικής ψηφοφορίας δήλωσε ότι «δεν νομιμοποιούμε την παράβαση καθήκοντος και αποχωρούμε» για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τον δρόμο της αποχώρησης οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Πλέον, μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση των μελών της εξεταστικής θα αποσταλεί άμεσα στον εισαγγελέα το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη με το ερώτημα της απείθειας ενώ όπως αναφέρουν στελέχη της ΝΔ «ο εισαγγελέας θα μας πει αν πρέπει να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα». .

Το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη

Στο γραπτό υπόμνημά του προς την εξεταστική επιτροπή, ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου προκειμένου να αποφύγει την κατάθεση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.

Η επιστολή του Γιώργου Ξυλούρη διαβιβάστηκε στα μέλη της εξεταστικής λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Πλέον οι βουλευτές που μετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα δεχθούν το αίτημα του μάρτυρα ή αν θα διατάξουν τη βίαιη προσαγωγή του στην επιτροπή.