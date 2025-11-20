ΔΕΗ: Τα σχέδια για τον «ενεργειακό διάδρομο» στις 6 χώρες της ΝΑ Ευρώπης – Οι επενδύσεις ανά αγορά

«Χώρος» για νέες επενδύσεις από την προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρισμό στην περιοχή. Ενίσχυση της καθετοποίησης σε Ελλάδα και Ρουμανία, με ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ και μονάδων αερίου καθώς και συνεχή αναβάθμιση των δικτύων διανομής. Έμφαση στη λιανική, με συνέργειες με τον Κωτσόβολο στη χώρα μας, όπου επίσης αναμένονται στο μέλλον συνδυαστικά «πακέτα» ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Όχι στην είσοδο στις τηλεπικοινωνίες εκτός συνόρων. Υπό εξέταση μονάδα «peaker» στο Βουκουρέστι, «παράθυρο» για την εξαγορά κάποιου μικρού προμηθευτή, σε πρώτη φάση στην Ιταλία. Σχέδιο για μονάδα αερίου στη Βουλγαρία, προς ώρας μόνο trading στη Βόρεια Μακεδονία.

Με ένα στοχευμένο προφίλ επενδύσεων σε κάθε μία από τις 6 χώρες στις οποίες έχει παρουσία ή πρόκειται να αποκτήσει σύντομα, στοχεύει η ΔΕΗ να αποκτήσει ρόλο leader ως PowerTech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό προκύπτει από τη χθεσινή παρουσίαση του business plan 2026-2028 της ΔΕΗ, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, μεταξύ άλλων «φωτογράφισε» συγκεκριμένες επενδυτικές κινήσεις σε κάθε ένα από αυτά τα κράτη, οι οποίες ταιριάζουν στα ιδιαίτερα ενεργειακά χαρακτηριστικά του.

Υπενθυμίζεται ότι οι 6 αυτές αγορές (Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία και Βουλγαρία) συγκροτούν τον «ενεργειακό διάδρομο» που δημιουργεί η επιχείρηση ώστε να αποκτήσει περαιτέρω ανθεκτικότητα στη μεταβλητότητα των αγορών, χάρις στη γεωγραφική διασπορά των επενδύσεών της. Αυτή η γεωγραφική διασπορά είναι ακόμη πιο ζωτική στην περίπτωση των ΑΠΕ (η παραγωγή των οποίων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες), ενώ όπως επανέλαβε χθες ο επικεφαλής της ΔΕΗ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το «ξεκλείδωμα» αξίας, χάρις στο διασυνοριακό trading.

Επίσης, παρά τις ιδιαιτερότητές τους μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνο στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ο εξηλεκτρισμός και η διείσδυση των data center (στο ήπιο σενάριο) αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση κατά 25% μέχρι το 2035. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Στάσση, ο πόλεμος Ουκρανίας – Ρωσίας (και οι ανάγκες της Ουκρανίας για ηλεκτρισμό) «στραγγίζει» την περιοχή από ηλεκτρική ενέργεια. Επομένως, δημιουργείται επαρκής «χώρος» για νέες ενεργειακές επενδύσεις, μέσα από το business plan των 10,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2028.

«Παράθυρο» για εξαγορά μικρού προμηθευτή εκτός συνόρων

Ο κ. Στάσσης ξεκαθάρισε πως σε αυτό τον «ενεργειακό διάδρομο» η χώρα μας έχει την πρωτεύουσα θέση, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία όπου επίσης η ΔΕΗ έχει καθετοποιημένη παρουσία. Επομένως, στον επενδυτικό της χάρτη, ακολουθούν οι υπόλοιπες αγορές.

Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο για μία νέα στρατηγική εξαγορά εκτός συνόρων, στα πρότυπα της απόκτησης της Enel Romania. Ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση κάποιας εταιρείας προμήθειας στην Ιταλία, «εφόσον προκύψει επενδυτική ευκαιρία». Σύμφωνα με πληροφορίες, μία τέτοια κίνηση θα αφορούσε την απόκτηση ενός μικρού παρόχου, καθώς αυτό θα έδινε τη δυνατότητα να υπάρξουν συνέργειες με το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που σχεδιάζει να αναπτύξει στη χώρα.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, αν και η Ιταλία προηγείται σε μία τέτοια κίνηση, στο μέλλον είναι πιθανό να μπουν «στο κάδρο» η Βουλγαρία ή η Κροατία. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό παραπέμπεται στο ακόμη πιο απώτερο μέλλον.

Επίσης, δεν απέκλεισε το σενάριο εισόδου σε κάποια άλλη χώρα της περιοχής. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτή θα πρέπει να διαθέτει φυσική διασύνδεση με τον υπόλοιπο «ενεργειακό διάδρομο» και να είναι συζευγμένη με τις υπόλοιπες.

Ελλάδα: Επενδύσεις σε όλο το φάσμα

Στη «φυσική έδρα της», όπως είναι φυσικό, η ΔΕΗ προγραμματίζει επενδύσεις σε όλους τους τομείς όπου σχεδιάζει να ενισχυθεί επιχειρηματικά τα επόμενα χρόνια. Πρώτα και καλύτερα για νέες ΑΠΕ ώστε το χαρτοφυλάκιο να διαμορφωθεί στα 7,9 GW το 2028, από 5 GW στο τέλος του 9μηνου του 2025.

Ενίσχυση αναμένεται και στη θερμοηλεκτρική παραγωγή, καθώς σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η μονάδα κλειστού κύκλου (CCGT) στην Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει «κλειδώσει» η μετατροπή της «Πτολεμαΐδα 5» σε πρώτη φάση μονάδα αερίου ανοικτού κύκλου. Παράλληλα, προωθούνται σημαντικές επενδύσεις σε αντλησιοταμίευση και μπαταρίες, ώστε π.χ. φτάσει η επιχείρηση το μέγιστο όριο των 500 MW σε αυτόνομες μπαταρίες στο τέλος της 10ετίας, από τα 1,2 GW που προγραμματίζει στη λιανική.

Σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπονται για τα εγχώρια δίκτυα διανομής, ύψους 2,6 δισ. για την 3ετία 2025-2028, όπως και ενίσχυση της λιανικής. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται το λανσάρισμα νέων ενεργειακών προϊόντων από τον Κωτσόβολο, όπως καινούρια εμπορικά μοντέλα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας.

«Πακέτα» ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Στάσσης απέκλεισε την είσοδο σε αγορά τηλεπικοινωνιών του εξωτερικού, καθώς το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται στη χώρα μας (με την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών στο δίκτυο των γραμμών ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ) δεν μπορεί να αντιγραφεί εκτός συνόρων.

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, ο κ. Στάσσης ανέφερε χθες την προσφορά σταθερής τηλεφωνίας (μέσω τεχνολογίας VoiP) στα προϊόντα ΔΕΗ Fiber. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για προαιρετική υπηρεσία, που θα έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη αν θα την επιλέξει ή όχι, ενώ θα λανσαριστεί το αργότερο στις αρχές του 2026. Επίσης, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η ΔΕΗ «βλέπει» σε δεύτερη φάση την προσφορά «πακέτων» ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ενώ προς ώρας δεν υπάρχουν σχέδια για διάθεση τηλεοπτικού περιεχομένου.

Επίσης, προς ώρας για τη χώρα μας (και πιο συγκεκριμένα για την Κοζάνη) προορίζεται το σχέδιο για τη δημιουργία mega data center. Εκτιμάται ότι το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει μέχρι το τέλος του 2026.

Ρουμανία: Ενίσχυση της καθετοποίησης και «peaker»

Στην περίπτωση της Ρουμανίας, προβλέπεται η ενίσχυση της καθετοποίησης της «μικρής ΔΕΗ» που έχει αποκτήσει στη χώρα ο Όμιλος. Έτσι, για παράδειγμα, προβλέπεται ενίσχυση της «πράσινης» εγκατεστημένης ισχύος, ώστε το 2028 να ανέρχεται σε 3,51 GW, από 1,4 GW περίπου στο τέλος του 9μηνου του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, ακόμη και με την επέκταση στις ΑΠΕ που προγραμματίζεται μέχρι το 2028, το χαρτοφυλάκιο της λιανικής θα ξεπερνά το εγχώριο ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό. Επομένως, και στις δύο περιπτώσεις, θα υπάρχει χώρος για επενδύσεις σε ΑΠΕ και μετά την ολοκλήρωση του νέου business plan.

Την ίδια στιγμή, όπως και στη χώρα μας, «γκάζι» προβλέπεται επίσης στις επενδύσεις στα δίκτυα διανομής, με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο που παίζουν στην ενεργειακή μετάβαση. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 1,1 δισ. την 3ετία 2025-2028.

Όπως και με τη μετατροπή της «Πτολεμαΐδας 5», η ΔΕΗ βλέπει στη Ρουμανία ευκαιρία για την ανάπτυξη ευέλικτης παραγωγής μέσω μονάδων «peakers», δηλαδή σταθμών αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT) που μπαίνουν στο σύστημα τις ώρες αιχμής της ζήτησης (και κορύφωσης των τιμών). Έτσι, όπως επισήμανε στη χθεσινή παρουσίαση ο κ. Στάσσης, εξετάζεται η κατασκευή τουλάχιστον μίας μονάδας 80 MW, με ορίζοντα έναρξης λειτουργίας το 2030.

Βουλγαρία: Σχέδιο για μονάδα αερίου

Σύμφωνα με τη χθεσινή παρουσίαση, η περίπτωση της Βουλγαρίας είναι ιδανική για την αξιοποίηση του «κενού» σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς βάσης, που θα αφήσει η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων. Αυτό για παράδειγμα δεν ισχύει στην περίπτωση της Ρουμανίας όπου χρειάζεται μόνο ευέλικτο θερμοηλεκτρικό δυναμικό. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται υπό εξέταση η κατασκευή μίας μονάδας αερίου κλειστού κύκλου (CCGT) ισχύος 820 MW.

Σε Βουλγαρία, Κροατία και Ιταλία, η ΔΕΗ σχεδιάζει να εγκαταστήσει μέχρι το 2028 έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,56 MW, όταν στο πρώτο 9μηνο διέθετε 50 MW. Την ίδια στιγμή, όσον αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, προς το παρόν τα σχέδια εξαντλούνται στη διατήρηση της θυγατρικής εταιρείας trading που διαθέτει ο Όμιλος στη χώρα.