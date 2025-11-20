Δημοσκόπηση MRB: Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών – Αρνητικοί στους κυβερνητικούς χειρισμούς για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ

Την ακρίβεια θεωρούν οι πολίτες ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, με διαφορά από το δεύτερο, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του OPEN. Αρνητικοί επίσης εμφανίζονται στους κυβερνητικούς χειρισμούς για ΟΠΕΚΕΠΕ, και ΕΛΤΑ Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ;» το 82,2% συνολικά δηλώνει αρνητικά (67% σίγουρα αρνητικά, 15,2% μάλλον αρνητικά) Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ;» το 77,4% συνολικά δηλώνει αρνητικά (55,4% σίγουρα αρνητικά, 22% μάλλον αρνητικά)

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των συμφωνιών κυβέρνησης – ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα το 49,3% συνολικά απαντά θετικά (32,6% μάλλον θετικά, το 16,7% σίγουρα θετικά) Όσον αφορά την αξιολόγηση των συμφωνιών της κυβέρνησης με τον Ουκρανό πρόεδρο για την τροφοδοσία φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη το 45,9% συνολικά την κρίνει θετικά (32,6% μάλλον θετικά, 13,3% σίγουρα θετικά). Η ακρίβεια, με μεγάλη διαφορά, (55,9%) και το ύψος των εισοδημάτων (22,9%) είναι τα σημαντικότερα προβλήματα σύμφωνα με τους ερωτώμενους. Το 68,1% θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, ενώ το 25,1% είναι ικανοποιημένο από τους πολιτικούς φορείς που υπάρχουν.

Εκτίμηση ψήφου

Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, με διαφορά 15,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 29,1%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

ΚΚΕ: 8,7%

Φωνή Λογικής: 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%

Νίκη: 3%

ΜέΡΑ 25: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νέα Αριστερά: 2%

Το προβάδισμα της ΝΔ παραμένει και στην πρόθεση ψήφου, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22%

ΠΑΣΟΚ: 10,2%

Ελληνική Λύση: 9%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΚΚΕ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%

Φωνή Λογικής: 4,5%

ΜέΡΑ 25: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Νίκη: 2,3%

Νέα Αριστερά: 1,5%

