Διαμαντής-Καραναστάσης:-h-ξαφνική-παραίτηση-και-οι-αποθεωτικές-δηλώσεις-της-Ζωής-Κωνσταντοπούλου

Σαν κεραυνός σε καθαρό ουρανό «άστραψε και βρόντηξε» η είδηση της παραίτησης του Διαμαντή Καραναστάση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και από το βουλευτικό του αξίωμα. Η ξαφνική ανακοίνωση του συντρόφου της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη ζωή και μέχρι πρότινος στην πολιτική να εγκαταλείψει το καράβι της Πλεύσης Ελευθερίας για χάρη του πολιτισμού – όπως ο ίδιος λέει – προκάλεσε αίσθηση και ερωτήματα για τον αν η παραίτησή του σχετίζεται με ενδεχόμενα σύννεφα στην προσωπική τους σχέση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα χρόνο δημοσιεύματα μιλούσαν για κρίση στη σχέση του διάσημου ζευγαριού με αφορμή την παρατεταμένη απουσία του κ. Καραναστάση από τα έδρανα τις ολομέλειας. Οι δύο τους ωστόσο έσπευσαν να διαψεύσουν τις φήμες με κοινές εξόδους και δηλώσεις αμοιβαίας εκτίμησης και θαυμασμού αν και η απουσία του γνωστού ηθοποιού από τις νομοθετικές εργασίες του κοινοβουλίου συνεχίστηκαν.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης μάλιστα σε μια από τις συνεντεύξεις του τότε είχε δηλώσει για την Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «είναι ένα σκανδαλιάρικο κοριτσάκι, αυτό που διατηρεί στην πολιτική και δικηγορική της σταδιοδρομία. Είναι ένας άνθρωπος μοναδικός και ευφυής».

Αντίστοιχα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε παραδεχθεί ότι βλέποντας τη σχέση του Διαμαντή Καραναστάση με τα παιδιά που απέκτησε από προηγούμενο γάμο «αισθάνθηκα την ανάγκη να έχω παιδιά. Κάτι που δεν το είχα αλλά μου ξύπνησε, έτσι, μητρικά συναισθήματα βλέποντας έναν άνθρωπο να δίνει τόσα πολλά στα παιδιά του».

Πάντως, τόσο ο γνωστός ηθοποιός όσο και η πρώην Πρόεδρος της Βουλής έσπευσαν να καθησυχάσουν – έστω εμμέσως – όσους θα έσπευδαν να σχολιάσουν ότι οι δρόμοι τους δεν χωρίζουν μόνο στην πολιτική αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Ο κ. Καραναστάσης στην επιστολή παραίτησης αφιερώνει μια ιδιαίτερα θερμή αναφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου. «Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα και η πρόεδρος του κόμματος ανέφερε στην πρώτη δήλωσή της μετά την παραίτηση Καραναστάση ότι «η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα, τον υπερασπιστή και εμπνευστή, χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε». Παράλληλα σπεύδει προκαταβολικά να διαψεύσει σενάρια αιφνιδιασμού και πλήρους άγνοιας της παραίτησης του κ. Καραναστάση λέγοντας πως η απόφαση ελήφθη πριν την εκδήλωση του κόμματος για την παρουσίαση του κυβερνητικού του προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σε δεύτερη δήλωση, δε, σε ακόμα πιο προσωπικό τόνο, η κυρία Κωνσταντοπούλου αποθεώνει τον Διαμαντή Καραναστάση, ως τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από κάθε καμπάνια της Πλεύσης Ελευθερίας. «Την Πλεύση Ελευθερίας ο Διαμαντής την έβαλε στη Βουλή, συλλαμβάνοντας μια πρωτοποριακή καμπάνια που φώτισε τη δράση μας, την ώρα που δεν μας κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις» γράφει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων. Τονίζει μάλιστα ότι ήταν εκείνος, που δέχτηκε «τις πιο λυσσαλέες, δηλητηριώδεις επιθέσεις, κι ασύλληπτο μίσος», ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει ότι η ίδια προσπάθησε να τον μεταπείσει. Καταλήγει, δε: «Το ταξίδι, δεν τελειώνει. Η ζωή είναι πέλαγος. Και είναι για τους θαρραλέους, τους αληθινούς, τους καθαρούς. Εσύ έδειξες το δρόμο».