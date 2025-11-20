Διαμαντοπούλου:-Δεν-φοβόμαστε-τον-Τσίπρα,-ηττήθηκε-5-φορές-και-το-κόμμα-του-υπέστη-7-διασπάσεις

Ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνιστά καμία απειλή για το ΠΑΣΟΚ δήλωσε το πρωί της Πέμπτης η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας πως «μιλάμε για έναν πολιτικό που ηττήθηκε 5 φορές και το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις».

Μιλώντας στο Action 24, η γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ σημείωσε:

«Μιλάμε για ένα βιβλίο που δεν έχει βγει, για ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί και έναν πολιτικό που αφού ηττήθηκε 5 φορές, αφού το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις, αφού το εγκατέλειψε και είπε ότι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Θέλει να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό για να ακουμπήσει ακριβώς ποια στρώματα; Και με ποια αντίληψη και με ποιους συμμάχους;»

«Η επικοινωνιακή του πολιτική είναι για να διδάσκεται»

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έχει τα χαρακτηριστικά πολιτικού που διαιρεί σταθερά και τώρα διαιρεί τον δικό του χώρο. Κάθε ανακοίνωση για το βιβλίο του βγαίνουν 2-3 σύντροφοί του και τον διαψεύδουν. Θέλετε λοιπόν να θεωρήσω απειλή για το ΠΑΣΟΚ έναν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά;»

Η κ. Διαμαντοπούλου σχολίασε ακόμη ότι η επικοινωνιακή πολιτική που εφαρμόζει ο πρώην πρωθυπουργός είναι για να διδάσκεται. «Αφού βραβεύτηκε σε διάφορες χώρες, πήγε 20 ημέρες στο Χάρβαρντ, τώρα είχαμε το εξώφυλλο του βιβλίου και μετά την έκδοσή του».

Αναφερόμενη σε απόσπασμα που δημοσιοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός, πρόσθεσε:

«Μίλησε για τη δύσκολη συναισθηματική στιγμή που ξέχασε τα γενέθλια του παιδιού του, μήπως όμως θυμάται πώς ένιωθαν οι βουλευτές εκείνης της εποχής που τα παιδιά τους έβλεπαν τις κρεμάλες στις πλατείες; Όταν ανοίγει το ντουλάπι της ιστορίας θα βγουν και σκελετοί από μέσα».

Τόνισε, επιπλέον, ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τον κ. Τσίπρα, θα κινηθεί με βάση το σχέδιό του».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.