Εθνική Τράπεζα: Έκδοση senior ομολόγου 500 εκατ. ευρώ – Υπερκάλυψη 3,5 φορές

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές της Εθνικής Τράπεζας ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,375% και απόδοση 3,422%. Το ομόλογο, λήξης το 2032 με δυνατότητα ανάκλησης το 2031, αντιπροσωπεύει την δεύτερη ομολογιακή έκδοση από την Εθνική Τράπεζα μέσα στο 2025.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 1,7 δις ευρώ από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές του ποσού της έκδοσης.

Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 90 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap. Πάνω από το 75% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. To 58% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 36% σε Τράπεζες και private banking, το 5% σε υπερεθνικούς οργανισμούς και το 1% σε hedge funds.

Η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι Commerzbank, Crédit Agricole CIB, GoldmanSachs Bank Europe SE, Jefferies, JP Morgan και Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης.

Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.