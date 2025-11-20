ΗΠΑ:-Στις-119.000-οι-νέες-θέσεις-εργασίας-τον-Οκτώβριο,-ξεπέρασαν-κατά-πολύ-τις-εκτιμήσεις

Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε σημαντικά περισσότερες θέσεις εργασίας από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με μια πολυαναμενόμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας και η οποία είχε καθυστερήσει λόγω του shutdown.

Οι νέες θέσεις αυξήθηκαν κατά 119.000 τον μήνα, από τις 4.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν τον Αύγουστο. Η εκτίμηση του Dow Jones για τον Σεπτέμβριο ήταν στις 50.000.

Το σύνολο του Ιουλίου αναθεωρήθηκε επίσης προς τα κάτω σε 72.000, μια μείωση 7.000 από την προηγούμενη έκδοση.

Εκτός από τον αριθμό των θέσεων εργασίας, το Γραφείο ανέφερε ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς στο 4,4%, το υψηλότερο από τον Οκτώβριο του 2021.