Η διεθνής αισιοδοξία «φλερτάρει» το Χρηματιστήριο μετά τα εντυπωσιακά κέρδη της Nvidia

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών έρχεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δείχνουν έτοιμες να δοκιμάσουν ανοδική αντίδραση. Ο βασικός λόγος; Τα αποτελέσματα της Nvidia Corporation και η προσδοκία ότι τα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα από την αμερικανική κυβέρνηση – μετά το προσωρινό shutdown – θα κινηθούν τουλάχιστον σε ουδέτερη ή ήπια θετική κατεύθυνση.

Η Nvidia ανάβει τη σπίθα για νέο κύκλο ρίσκου

Η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο (Q3), σημειώνοντας αύξηση περίπου 62 % σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα περίπου 1,30 δολάρια, υπερβαίνοντας τις αναμενόμενες 1,26 δολάρια. Το τμήμα Data Center της εταιρείας έφερε πάνω από 51 δισεκατομμύρια έσοδα, με άνοδο 66 % από πέρυσι.

Το γεγονός ότι η Nvidia συνεχίζει να παραδίδει νούμερα που ενθουσιάζουν, επαναφέρει στη συζήτηση το ενδεχόμενο ενός νέου mini bull run στον τεχνολογικό κλάδο, κάτι που – όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές – τείνει να “ποτίζει” την ευρύτερη αγορά με ρευστότητα και ρίσκο. Όταν ο Nasdaq κινείται ανοδικά, δύσκολα μένει αμέτοχο το διεθνές χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Τα σημερινά αμερικανικά δεδομένα ως «κλειδί» για τη διάθεση των επενδυτών

Το δεύτερο στοιχείο που τραβά τα βλέμματα είναι τα οικονομικά δεδομένα που θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα στις ΗΠΑ, μετά το προσωρινό διοικητικό πάγωμα λόγω της κατάστασης shutdown. Οι αγορές περιμένουν είτε ουδέτερα είτε οριακά θετικά στοιχεία, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα λειτουργήσει συνδυαστικά με το momentum που δημιούργησε η Nvidia. Μια τέτοια εξέλιξη θα υπονοήσει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα της αμερικανικής οικονομίας.

Αν αυτό το σενάριο επαληθευτεί, διεθνώς θα ενισχυθεί η διάθεση για ανάληψη ρίσκου, οδηγώντας σε μια μικρή ανακούφιση που μπορεί να μεταφραστεί σε άνοδο τιμών ευρείας κλίμακας.

Τι σημαίνει αυτό για το ελληνικό χρηματιστήριο

Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει αποδείξει ότι ακολουθεί στενά τον παλμό των διεθνών αγορών, ειδικά όταν η κίνηση έρχεται από τις ΗΠΑ. Η χθεσινή ανακοίνωση της Nvidia μπορεί να λειτουργήσει ως “μαξιλάρι” ψυχολογικής στήριξης στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ οποιοδήποτε θετικό ή έστω ουδέτερο σήμα από τα αμερικανικά στοιχεία αργότερα μέσα στη μέρα μπορεί να λειτουργήσει ως καύσιμο για μια προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης.

Οι τραπεζικές και βιομηχανικές μετοχές ενδέχεται να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο διεθνές κλίμα, ενώ ορισμένοι τίτλοι υψηλής κεφαλαιοποίησης θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν σε μια τέτοια κίνηση εφόσον επιβεβαιωθεί η θετική ροή ειδήσεων.

Παράλληλα, στην εγχώρια αγορά επικρατεί θετικότερη διάθεση λόγω δύο εξελίξεων που ενισχύουν το αφήγημα σταθερότητας και προοπτικών. Από τη μία, το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ που παρουσιάστηκε στο Λονδίνο δείχνει μια εταιρεία που επαναπροσδιορίζει δυναμικά το ενεργειακό της αποτύπωμα, με έμφαση στις ΑΠΕ, στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους. Από την άλλη, η επιτυχής συμφωνία για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext ενισχύει τη διεθνή του διασύνδεση, αναβαθμίζει την αξιοπιστία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και δημιουργεί προσδοκίες για αυξημένη ρευστότητα και συμμετοχή θεσμικών επενδυτών το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, ήδη ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία καταγράφει άνοδο της τάξης του 2 %, στοιχείο που ενισχύει το κλίμα ανοδικής διάθεσης διεθνώς και αποτυπώνει τις προσδοκίες για γενικότερη ανάκαμψη.

Συμπέρασμα

Η αγορά σήμερα έχει λόγους να επιχειρήσει μια ανοδική κίνηση, στηριζόμενη κυρίως στη διεθνή ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο και στη χαλάρωση των ανησυχιών γύρω από τα αμερικανικά δεδομένα. Ωστόσο, παρά την πιθανότητα για mini-rally, ο παράγοντας μεταβλητότητα παραμένει στο τραπέζι. Καλό είναι να κρατάμε ένα μέτρο επιφυλακτικότητας, αφού το κλίμα μπορεί να αλλάξει γρήγορα αν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες.