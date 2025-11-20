Η-ΕΕ-θα-σκληρύνει-την-εμπορική-της-στάση-απέναντι-στην-Κίνα-μετά-τη-μετατόπιση-της-Γερμανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθορίσει τον επόμενο μήνα πώς θα αντιμετωπίσει τις αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις από το Πεκίνο και άλλους, εν μέσω ενδείξεων ότι το μεγαλύτερο μέλος της, η Γερμανία, που κάποτε αποτελούσε τροχοπέδη σε αυστηρότερα μέτρα κατά της Κίνας, επανεξετάζει το θέμα.

Σε ένα δόγμα οικονομικής ασφάλειας που θα αποκαλυφθεί στις 3 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει το οπλοστάσιό της στην εμπορική άμυνα και θα αποφασίσει εάν πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει απειλές, όπως η πίεση της Κίνας στις σπάνιες γαίες καθώς και τις μαχητικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κίνα θα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση της Ευρώπης από αυτήν για κρίσιμα ορυκτά για την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τον αθέμιτο ανταγωνισμό για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τις επιδοτούμενες κινεζικές εισαγωγές.

Θα χρειαστεί ενότητα για την προώθηση αλλαγών πολιτικής που θα σφραγίσουν και θα εμβαθύνουν τους δεσμούς με ομοϊδεάτες εμπορικούς εταίρους ή θα προκαλέσουν αντίποινα – κάτι που το μπλοκ των 27 κρατών δυσκολεύτηκε να επιτύχει σε απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ.

Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία της ΕΕ, ευθυγραμμίζεται με την Κίνα.

Πριν από ένα χρόνο, το Βερολίνο ήταν αντίθετο με τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής. Την περασμένη εβδομάδα, συγκρότησε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να συμβουλεύει το κοινοβούλιο σχετικά με τις «εμπορικές σχέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια» με την Κίνα, ενεργοποιώντας ξανά μια προσπάθεια «μείωσης του κινδύνου».

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η Γερμανία δεν θα επιτρέψει εξαρτήματα από κινεζικές εταιρείες στο μελλοντικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 6G. Επίσης, ξέσπασε με δεκαετίες γερμανικού δόγματος ελεύθερου εμπορίου για να ζητήσει προστασία της χαλυβουργίας της Ευρώπης.

Επισκεπτόμενος την Κίνα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και την βιομηχανική υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα.

«Έχουμε μάθει από εξαρτήσεις όπως αυτές που προέκυψαν με τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες και γινόμαστε ισχυρότεροι στη Γερμανία και την Ευρώπη», είπε ο Κλίνγκμπαϊλ, όπως είπε στην Κίνα.

«Είμαι υπέρ των ελεύθερων και ανοιχτών αγορών. Αλλά δεν θέλω να καταλήξουμε να είμαστε οι ηττημένοι στην Ευρώπη και τη Γερμανία», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ στο Reuters στη Σαγκάη.

Σε συνέντευξη Τύπου με τον Κλίνγκμπαϊλ, ο Κινέζος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λίφενγκ δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι προσηλωμένο στην κοινή συνεργασία και στην προσπάθεια «να προωθήσει ένα δίκαιο, ισότιμο και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον».

Η γερμανική μετατόπιση ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη στάση έναντι του Πεκίνου

Η ασθενέστερη οικονομία της Κίνας και η ανοδική της πορεία στην αλυσίδα αξίας της βιομηχανικής παραγωγής σημαίνουν ότι δεν αποτελεί πλέον την αξιόπιστη αγορά που ήταν κάποτε για τις γερμανικές εξαγωγές.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών της ΕΕ με την Κίνα έχει διογκωθεί κατά σχεδόν 60% από το 2019, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας με την Κίνα μετατοπίστηκε από πλεόνασμα σε έλλειμμα το 2023 και συνεχίζει να διευρύνεται.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο ότι η Ένωση θα πρέπει να «χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλα τα οικονομικά μέσα της ΕΕ» για την αντιμετώπιση του αθέμιτου εμπορίου – όπως η επιτάχυνση του τέλους της απαλλαγής από τους τελωνειακούς δασμούς για τα δέματα χαμηλής αξίας, δισεκατομμύρια από τα οποία προέρχονται από την Κίνα.

Το δόγμα των Βρυξελλών – κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου – είναι πιθανό να δώσει έμφαση στους ελέγχους των εξαγωγών, στον έλεγχο των επενδύσεων και στους περιορισμούς στις ξένες επιδοτήσεις για δραστηριότητες με έδρα την ΕΕ. Το απόλυτο όπλο της, το Μέσο Καταπολέμησης του Καταναγκασμού, μπορεί να περιορίσει τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις ή την πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Η σκλήρυνση της στάσης της Γερμανίας θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, επιτρέποντας πιο αυστηρή δράση, δήλωσε ο Τζέικομπ Γκάντερ του think tank Merics. Η ΕΕ χρειάζεται μια ευρεία πλειοψηφία των μελών της για να ενεργοποιήσει την ACI.

«Η Κίνα δεν ανησυχεί για τον επιθετικό τόνο της Ευρώπης, εκτός αν απειλεί την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή αγορά», είπε.

Εν τω μεταξύ, αυξάνονται οι εκκλήσεις για τον καθορισμό όρων στις κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη, όπως οι μεταφορές τεχνολογίας – αντικατοπτρίζοντας τις απαιτήσεις της Κίνας από τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η προσέγγιση «Πρώτα η Ισπανία» θεωρείται κίνδυνος για την ενότητα ΕΕ

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η ΕΕ επιθυμεί «πραγματικές επενδύσεις» – μια φιλοδοξία που οι Βρυξέλλες θα μεταφράσουν σε προτάσεις που τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξουν.

Ωστόσο, καθώς το Βερολίνο ψυχραίνει απέναντι στο Πεκίνο, η Μαδρίτη ανοίγεται σε κινεζικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και εξόρυξη. Οι Ισπανοί παραγωγοί χοιρινού κρέατος έχουν επίσης επωφεληθεί από χαμηλότερους δασμούς από τους ομολόγους τους στην ΕΕ σε μια κινεζική έρευνα αντιντάμπινγκ, μαζί με ένα εμπορικό πρωτόκολλο που θα μπορούσε να αυξήσει τις πωλήσεις τους. Η επίσκεψη του βασιλιά Φελίπε την περασμένη εβδομάδα υπογράμμισε την επιτυχία του Πεκίνου στην προώθηση της Ισπανίας ως σπάνιου συμμάχου της ΕΕ.

Ο Νόα Μπάρκιν στον ερευνητικό πάροχο Rhodium Group δήλωσε ότι η πολιτική της Ισπανίας για την Κίνα έρχεται όλο και περισσότερο σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή συναίνεση που έχει επιτευχθεί στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Παρίσι.

«Είναι μια προσέγγιση με γνώμονα την Ισπανία που κινδυνεύει να υπονομεύσει την ενότητα της ΕΕ σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν το μπλοκ αντιμετωπίζει πρωτοφανή οικονομικό εξαναγκασμό από το Πεκίνο για τις σπάνιες γαίες και σε σχέση με τον κατασκευαστή τσιπ Nexperia», είπε.

Το Υπουργείο Οικονομίας της Ισπανίας δήλωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, ότι οι συναλλαγές του με την Κίνα θα παραμείνουν εντός του πλαισίου που ορίζεται από τη στρατηγική οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης.

«Η ενίσχυση της συνεργασίας και των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Κίνας συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Η Nexperia θα βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς οι Βρυξέλλες καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική ασφάλεια. Η Ολλανδία ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας τον Σεπτέμβριο λόγω ανησυχιών σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας στην Κίνα, προτού κάνει πίσω αφού το Πεκίνο απάντησε παρακρατώντας τα τσιπ Nexperia που χρειάζονται οι Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Αξιωματούχοι της ΕΕ λένε ότι εξεπλάγησαν που δεν είχαν λάβει προηγούμενη προειδοποίηση για την ολλανδική κίνηση, η οποία θα μπορούσε να ήταν έναυσμα για τη χρήση του ACI.

«Το Μέσο Κατά του Καταναγκασμού είναι το πιο αιχμηρό μας εργαλείο, αλλά η ενότητα είναι το κλειδί: η Κίνα εκμεταλλεύεται σκόπιμα τις διαιρέσεις της ΕΕ», δήλωσε ο Φέρντιναντ Σαφ, ανώτερος διευθυντής για την Μεγάλη Κίνα στον βιομηχανικό σύνδεσμο BDI.

Με πληροφορίες από Reuters