Η-ΝΔ-στέλνει-τον-«Φραπέ»-στον-εισαγγελέα

«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω», αναφέρουν οι βουλευτές της ΝΔ, μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την απόφαση του «Φραπέ» να μην καταθέσει, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

«Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί», τονίζουν οι βουλευτές της ΝΔ.

Όπως διευκρίνισε στη συνεδρίαση της επιτροπής ο πρόεδρός της, Ανδρέας Νικολακόπουλος, η παραπομπή στον εισαγγελέα αφορά στο εάν ασκείται νόμιμα το δικαίωμα στη σιωπή που επικαλέστηκε ο Γιώργος Ξυλούρης.

