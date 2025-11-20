Η-walmart-μετακομίζει-από-το-nyse-στο-nasdaq:-Η-μεγαλύτερη-μεταφορά-μετοχής-στην-χρηματιστηριακή-ιστορία

Η Walmart (WMT.N) ανακοίνωσε την Πέμπτη 20/11 ότι μεταφέρει την πολυετή καταχώρισή της από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στον βασικό ανταγωνιστή του, δίνοντας μάλιστα μια έμμεση αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη ως έναν από τους λόγους που θέλει να ευθυγραμμιστεί με το τεχνολογικά προσανατολισμένο Nasdaq.

Η κίνηση της Walmart, που διαθέτει κεφαλαιοποίηση περίπου 852 δισ. δολαρίων, αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταφορά εισηγμένης εταιρείας που έχει καταγραφεί ποτέ και ένα σημαντικό «χτύπημα» υπέρ του Nasdaq απέναντι στον επί χρόνια αντίπαλό του. Η Walmart είναι η τέταρτη μεγαλύτερη καταχώριση του NYSE βάσει χρηματιστηριακής αξίας, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG.

Για χρόνια, τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ ανταγωνίζονται για κυριαρχία: το Nasdaq φιλοξενούσε κυρίως τον τεχνολογικό κλάδο, ενώ το NYSE παραδοσιακά αποτελούσε το σπίτι των μεγαλύτερων βιομηχανικών και χρηματοοικονομικών ομίλων. Η διαμάχη κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κατά την περίοδο της «φούσκας» του dot-com.

Η στροφή της Walmart αποτελεί νίκη για το Nasdaq και, παρότι ξεφεύγει από τη γραμμή διαχωρισμού τεχνολογικών/μη τεχνολογικών εταιρειών, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή αναδεικνύει την «τεχνολογικά προσανατολισμένη προσέγγισή» της και την προσπάθεια να αναδιαμορφώσει ολόκληρους κλάδους. Η μετοχή θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται στο Nasdaq Global Select Market στις 9 Δεκεμβρίου.

«Η Walmart θέτει ένα νέο πρότυπο για το λιανεμπόριο omnichannel μέσω της ενσωμάτωσης αυτοματισμού και τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Walmart, Τζον Ρέινεϊ.

Το Nasdaq ξεπέρασε το NYSE σε νέες εισαγωγές μετοχών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχυμένο από εντυπωσιακές δημόσιες εγγραφές εταιρειών όπως η CoreWeave (CRWV.O) και η Chime (CHYM.O).

Οι εταιρείες συνήθως αλλάζουν χρηματιστήριο όταν θεωρούν πως ένα άλλο ανταποκρίνεται καλύτερα στη βάση επενδυτών, την τεχνολογία ή τις υπηρεσίες του ή όταν επιδιώκουν μείωση κόστους καταχώρισης και συμμόρφωσης.

«Είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι πιθανότατα θα ενταχθούν στον Nasdaq 100. Η Costco είναι μέλος, και τώρα η Walmart θα μπει σε αυτήν τη λέσχη», δήλωσε ο Μπράιαν Τζάκομπσεν, επικεφαλής οικονομικός στρατηγικός στην Annex Wealth Management.

«Προσελκύει ένα διαφορετικό είδος επενδυτή, καθώς όσοι θέλουν να ποντάρουν στην τεχνολογία θα έχουν τώρα μαζί και πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.»

Η Intercontinental Exchange (ICE.N), μητρική του NYSE, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Σημαντικές μετακινήσεις: Shopify, Kimberly-Clark

Σχεδόν κάθε μεγάλη αμερικανική εταιρεία πλέον έχει στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης και επενδύει σε αυτήν, γεγονός που θολώνει τα όρια του τι θεωρείται τεχνολογική εταιρεία.

Κορυφαίες εισηγμένες του NYSE παραμένουν η Berkshire Hathaway και η JPMorgan, ενώ το Nasdaq φιλοξενεί γίγαντες της τεχνολογίας όπως η Apple, η Microsoft και η Nvidia.

Φέτος, το NYSE ενισχύθηκε από μεταφορές εταιρειών όπως η Virtu, η CSW Industrials και η QXO ωστόσο σημαντικές εταιρείες όπως η Shopify, η Kimberly-Clark και η Thomson Reuters (μητρική του Reuters News) μετέφεραν τις μετοχές τους στο Nasdaq.

Ορισμένες εταιρείες που έκαναν τη μετάβαση επικαλέστηκαν τη δυναμική του Nasdaq-100, ο οποίος έχει ενισχυθεί κατά περίπου 19,6% φέτος, έναντι ανόδου 14,8% του S&P 500.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Nasdaq ανακοίνωσε ότι 500 εισηγμένες είχαν πραγματοποιήσει τη μετάβαση από το NYSE μέσα σε σχεδόν δύο δεκαετίες, αντιπροσωπεύοντας συνολική χρηματιστηριακή αξία 2,7 τρισ. δολαρίων.