Κλ.-Ναυπάκτου:-Στις-11-Δεκεμβρίου-η-ΓΣ-για-την-απόκτηση-ποσοστού-40%-στην-kxxk-investments

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κλ. Ναυπάκτου την 11η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης:

«Συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «KXXK INVESTMENTS Limited» και απόκτηση ποσοστού 40% αυτής έναντι €100.000

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 18η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.