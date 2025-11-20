Κυπριακό:-Για-4-θετικά-σημεία-στην-πρώτη-συνάντηση-με-Ερχιουρμάν-μίλησε-ο-Νίκος-Χριστοδουλίδης

Σε κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν κατά την επιστροφή της στην Κύπρο, αρχές Δεκεμβρίου, συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μία νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΓΓ των ΗΕ.

Εξερχόμενος της οικίας του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών και ερωτηθείς από δημοσιογράφο πώς πήγε η συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «πολύ καλά».

Η συνάντηση, υπό την αιγίδα του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, «έδωσε στους δύο ηγέτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων σε εγκάρδια ατμόσφαιρα», αναφέρει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Αλίμ Σιντίκ.

4 θετικά σημεία

Για 4 θετικά σημεία, που προέκυψαν από την πρώτη συνάντησή του με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, μίλησε ο Πρόεδρος της Κύπρου σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τα 4 θετικά σημεία αφορούν τη συμφωνία για κοινή συνάντησή τους με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εντός Δεκεμβρίου, την επανέναρξη των συναντήσεων των διαπραγματευτών της ε/κ και τ/κ κοινότητας για προετοιμασία νέας διευρυμένης συνάντησης υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, τις επικείμενες επισκέψεις της κ. Ολγκίν σε Ελλάδα και Τουρκία και την επίσκεψη στην Κύπρο του απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό Γιοχάνες Χαν, επίσης εντός Δεκεμβρίου.

«Είναι θετικό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο το βασικό ζητούμενο, που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν-Μοντανά», υπογράμμισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του.

