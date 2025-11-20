Κυρανάκης:-Τέλος-στα-«διπλοπεράσματα»-στο-Μετρό

«Έχοντας την τεχνολογία για την τεχνητή νοημοσύνη, ως σύμμαχο στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις μεταφορές στις αστικές συγκοινωνίες, μπορούμε συνεχώς να τις βελτιώνουμε», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ενημερώνοντας την ειδική μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας για τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του πλέον το υπουργείο, τα οποία επικουρούν το δυναμικό που διαχειρίζεται τα μέσα μεταφοράς από τα κέντρα ελέγχου και συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο αξιόπιστη λειτουργία των μέσων μεταφοράς. Ο αναπληρωτής υπουργός ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι: