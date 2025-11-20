Μαρινάκης-σε-Κωνσταντοπούλου:-Νόμιζα-θα-μου-προτείνετε-κάποια-σαπουνόπερα-με-τίτλο-«Τα-δάκρυα-για-τον-Διαμαντή»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τον δηκτικό σχολιασμό του κυβερνητικού εκπροσώπου προκάλεσαν οι αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με την κοινοβουλευτική παρακαταθήκη που αφήνει ο Διαμαντής Καραναστάσης, με τον Παύλο Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε έθιξε τον πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ακούσαμε τα άπαντα του Διαμαντή σήμερα, χωρίς να τον έχουμε θίξει εν τω μεταξύ. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τέτοια ανάλυση, είναι συμπαθέστατος και καλός καλλιτέχνης. Δεν υπήρξε καμία διάθεση επίθεσης», είπε αρχικά ο Υφυπουργός, προσθέτοντας: «Νόμιζα θα μου προτείνετε είτε κάποια σαπουνόπερα με τίτλο “Τα δάκρυα για τον Διαμαντή” είτε κάποιο αφιέρωμα στην δημόσια τηλεόραση μιας και ψηφίζουμε το νομοσχέδιο σήμερα. Μόνο στην πλάκα μπορεί να σας πάρει κανείς…».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλλε κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και με φόντο την υπόθεση των Τεμπών.«Μαθήματα περί ηθικής εσείς δεν μπορείτε μας κάνετε. Έχετε προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού μηχανοδηγού. Είστε η πολιτικός που ανέβηκε δημοσκοπικά στις πλάτες νεκρών», τόνισε, ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις της περί «διορισμένου» υπουργού λόγω της εξωκοινοβουλευτικής του ιδιότητας, ο υφυπουργός τόνισε: «οι καταγγελίες της Όλγας Δάλλα είναι εδώ και σας καταδιώκουν».

Κατά την τοποθέτησή της πάντως, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξήρε την κοινοβουλευτική «προσφορά» του Διαμαντή Καραναστάση, υπογραμμίζοντας πως κατά την παρουσία του στη Βουλή είχε καταθέσει 141 ερωτήσεις σε υπουργούς, καταγγέλλοντας επιχείρηση κανιβαλισμού του. Μάλιστα σε δήλωσή της στο περιστύλιο τόνισε πως ακόμη και ο Πρόεδρος της Βουλής, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον κ. Καραναστάση, του είπε πως εάν γνώριζε για την πρόθεσή του να παραιτηθεί, θα είχε προσπαθήσει να τον αποτρέψει



- sofokleous10.gr

