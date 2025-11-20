Με Μεγάλη Επιτυχία η Παρουσία του instacar στη Xenia 2025

Η Xenia 2025 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά τον ρόλο της ως κορυφαίας έκθεσης για τον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν στο Metropolitan Expo, ήταν και το instacar, που παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό τη νέα, καινοτόμο υπηρεσία hotelcar by instacar — μια λύση επινοικίασης αυτοκινήτου ειδικά σχεδιασμένη για ξενοδοχεία και καταλύματα.

Η παρουσία του instacar στη φετινή έκθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων επαγγελματιών του τουρισμού, ιδιοκτητών καταλυμάτων και φορέων του hospitality, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μια υπηρεσία που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη φιλοξενία.

Το hotelcar by instacar: Μια Υπηρεσία που Επαναπροσδιορίζει τη Φιλοξενία

Στο περίπτερο του instacar, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο hotelcar by instacar, μια υπηρεσία που δίνει στους επαγγελματίες φιλοξενίας τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτοκίνητο στους επισκέπτες τους, χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσουν ή να το διαχειρίζονται οι ίδιοι.

Η φιλοσοφία πίσω από το hotelcar είναι απλή: να ενισχύσει την εμπειρία φιλοξενίας, προσθέτοντας ένα νέο, ποιοτικό επίπεδο εξυπηρέτησης και παράλληλα να προσφέρει νέες πηγές εσόδων στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Με ένα σταθερό, χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα και χωρίς προκαταβολή, οι ξενοδόχοι μπορούν να διαθέτουν σύγχρονα, ασφαλή αυτοκίνητα στους πελάτες τους, ενώ το instacar αναλαμβάνει όλη τη διαχείριση: ασφάλεια, service, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια και αντικατάσταση οχήματος.

Το αποτέλεσμα είναι μια πλήρης, ευέλικτη και μηδενικού ρίσκου υπηρεσία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επιχείρησης φιλοξενίας — από boutique ξενοδοχεία και βίλες μέχρι μεγάλα resorts και μονάδες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ισχυρό Ενδιαφέρον και Θετική Ανταπόκριση από τον Κλάδο

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, δεκάδες επισκέπτες σταμάτησαν στο περίπτερο του instacar για να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να εντάξουν το hotelcar στην επιχείρησή τους. Πολλοί επαγγελματίες εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δυνατότητα άμεσης απόδοσης που προσφέρει η υπηρεσία, καθώς κάθε ενοικίαση μεταφράζεται σε πραγματικό επιπλέον έσοδο χωρίς λειτουργικό κόστος.

Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης που παρουσίασε το #instateam απέσπασε θετικά σχόλια για την ευκολία χρήσης και τη δυνατότητα διαχείρισης κρατήσεων online — ένα σημαντικό εργαλείο για σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργούν πιο αποδοτικά.

Το instacar στον Πυρήνα της Καινοτομίας

Η συμμετοχή του instacar στη Xenia 2025 δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση υπηρεσίας, αλλά μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη του ρόλου της εταιρείας ως πρωτοπόρου στο mobility.

Με λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, απλότητα και πραγματική αξία για τους επαγγελματίες, το instacar συνεχίζει να εξελίσσει την ελληνική αγορά μετακίνησης, επεκτείνοντας πλέον τη δραστηριότητά του και στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Η υπηρεσία hotelcar έρχεται να συμπληρώσει το οικοσύστημα υπηρεσιών της εταιρείας, δίπλα στο ευέλικτο leasing και την αγορά μεταχειρισμένων “σαν καινούργια”, αποδεικνύοντας ότι το instacar παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της εξυπηρέτησης.

Το Επόμενο Βήμα

Μετά τη δυναμική παρουσία στη Xenia 2025, το instacar σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών του στον χώρο του τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την υπηρεσία hotelcar by instacar.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν στελέχη της εταιρείας, στόχος είναι «να φέρουμε τη μετακίνηση στην υπηρεσία της φιλοξενίας, προσφέροντας μια λύση που προσθέτει αξία και απλότητα ταυτόχρονα».

Η Xenia αποτέλεσε το ιδανικό περιβάλλον για αυτή την πρώτη παρουσίαση — και η ανταπόκριση του κλάδου δείχνει ότι το μέλλον της φιλοξενίας στην Ελλάδα περνά μέσα από έξυπνες, βιώσιμες και ευέλικτες λύσεις όπως το hotelcar.

Η Xenia 2025 πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επαγγελματίες της φιλοξενίας, τουρισμού και εστίασης.

Το instacar συμμετείχε στο Hall 1 – Περίπτερο Α36, παρουσιάζοντας την υπηρεσία hotelcar by instacar, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία φιλοξενίας στην Ελλάδα.