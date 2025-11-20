Μνημόνιο συνεργασίας ΕΛΣΤΑΤ – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη μιας ουσιαστικής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, μέσα από ένα δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων που συνδέουν την εκπαίδευση, την έρευνα και την αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων.

Η προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς των επίσημων στατιστικών και η μέριμνα για την πληρέστερη στατιστική αποτύπωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος και ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση των φορέων που εκπροσωπούν για την προαγωγή της επιστήμης, της καινοτομίας και την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας στον τομέα της στατιστικής.

«Η ΕΛΣΤΑΤ έχει θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής της την ενίσχυση της στατιστικής παιδείας και της κατανόησης των δεδομένων από το ευρύτερο κοινό. Στοχεύει διαρκώς σε δράσεις για την καλλιέργεια της γνώσης, της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων ερμηνείας της πληροφορίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των επίσημων στατιστικών ως θεμέλιων λίθων της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και της επιστημονικής προόδου.

Μέσα από εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες, προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο ενδυνάμωσης της στατιστικής συνείδησης και προώθησης της ουσιαστικής αξιοποίησης των δεδομένων προς όφελος της κοινωνίας», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος.

«Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) αποτελεί ένα πολυθεματικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων μέσα από τα 27 Τμήματα και τις 8 Σχολές του. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ΠΑΔΑ στον ακαδημαϊκό χάρτη, η οποία ενισχύεται από την παρακαταθήκη των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που διαδέχθηκε, σε συνδυασμό με τον δυναμισμό του για ολοένα και πιο ανοδική πορεία σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή του.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει στοχευμένες συνέργειες που εξυπηρετούν το έργο όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών του σε όλα τα επίπεδα σπουδών», σημείωσε ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής.

Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρακτική άσκηση φοιτητών του ΠΑΔΑ στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, τη διοργάνωση ομιλιών, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών επισκέψεων κ.ά. με στόχο την ενίσχυση της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνηση συνδιοργάνωσης Καλοκαιρινού Σχολείου (Summer School) σε θέματα Στατιστικής. Παράλληλα, προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε τομείς ενδιαφέροντος της ΕΛΣΤΑΤ, η προσαρμογή μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΠΑΔΑ στις προδιαγραφές του European Master in Official Statistics (EMOS) της Eurostat και η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες.

Τέλος, σημειώνεται ότι στη συνάντηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρευρέθηκαν από πλευράς ΠΑΔΑ ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Γεώργιος Πιερράκος, η Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Καθηγήτρια Αλίνα Χυζ -η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του υπογραφέντος Μνημονίου-, οι Καθηγητές, Νικόλαος Συκιανάκης και Μιλτιάδης Χαλικιάς, οι Αν. Καθηγητές Δημήτριος Χαραμής και Χρήστος Καλλανδράνης (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), ενώ από πλευράς ΕΛΣΤΑΤ ο κ. Απόστολος Κασάπης, Διευθυντής Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου, ο κ. Νικόλαος Στρόμπλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών και η κα Αναστασία Στάμου, από το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ.